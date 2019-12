Insgesamt 32 Schüler aus Gammertingen haben das Sprachdiplom DELF (Diplôme d’études en langue française) erhalten. Es ist ein staatliches Sprachdiplom, das vom französischen Kultusministerium in verschiedenen Niveaustufen vergeben wird und als offizieller Nachweis für französische Sprachkenntnisse beim Studium an einer Hochschule in Frankreich, Belgien, Kanada und der Schweiz gilt. 2019 wurde es von 535 Schülerinnen und Schülern aus dem Regierungspräsidium Tübingen abgelegt – darunter auch von 29 Gammertinger Gymnasiasten und drei Realschülerinnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam gratulierten Schulleiter Christoph Ocker und der Konrektor der Laucherttalschule, Marcus Haule, den erfolgreichen Absolventen.

Das DELF-Diplom wird vom französischen Bildungsministerium ausgestellt und besteht aus sechs vollkommen unabhängigen Einheiten, an deren Ende das Erreichen eines bestimmten Sprachniveaus steht. Die Französischlehrer Holger Konzelmann und Kerstin Eisele überreichten ihren Schülern das Zertifikat als Lohn für ihre zusätzliche freiwillige Leistung. Schließlich muss viel Zeit investiert werden, um das DELF-Zertifikat zu erwerben.

Folgende Schüler bekamen das Zertifikat: Erona Avdiu, Binia Braun, Nora Fischer, Patrick Frank, Pia Hack, Jonas Hartmann, Anna-Lena Haule, Jan Heinzelmann, Sarah Hummel, Annika Kitt, Michael Maul, Carlotta Reiff, Karina Vopper, Julia Walz, Lena Weinert, Debora Wiesner und Yascha Zeiler erreichten das Niveau A1.

Die Bescheinigung für das Niveau A2 erhielten von der Laucherttalschule Zeynep Caparli, Carolin Müller, Lisa Schaupp, vom Gymnasium Natalia Biernacka, Kinga Blazkowska, Szymon Blazkowski, Alexa Fischer, Elisabeth Göggel, Dennis Heider, Tatjana Häußler, Robin Monsberger, Merrit Rauscher, Rosalie Reiff, Jael Staub und Julius Weiß.