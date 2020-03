Schüler lernen richtiges Verhalten im Vorstellungsgespräch

Die alle zwei Jahre im Gymnasium Gammertingen stattfindende Berufsinfobörse für Schüler der Klassen 9 bis 12 hat am Samstagvormittag für eine volle Schule gesorgt. Die vier Bildungspartner der Schule und weitere Institutionen, Betriebe und Hochschulen informierten über Möglichkeiten der Ausbildung, des Studiums oder eines freiwilligen sozialen Jahres. Ehemalige Schüler gaben als „Studienbotschafter“ ihre persönlichen Erfahrungen in einzelnen Berufsfeldern weiter. Bei einem erstmaligen „warm up“ zum Thema „Verhalten im Vorstellungsgespräch“ der Firma Schwörerhaus konnten sich zudem alle Interessierten Tipps holen, wie man seine Chancen bei einer Bewerbung erhöht.

Vor der eigentlichen Informationsbörse, zu der Schulleiter Christoph Ocker Schüler, Eltern und Kollegen in der Aula begrüßte, sprach die ehemalige Schülerin und jetzige Studentin Tabitha Teufel über ihren Auslandsaufenthalt. Unter dem Titel „Meine Reise mit der zis-Stiftung für Studienreisen“ berichtete sie von den positiven Erfahrungen, sich mit wenig Geld und einer guten Idee im Ausland zurechtzufinden. Vier Wochen verbrachte sie, unterstützt von der in Salem ansässigen Stiftung, auf den Äolischen Inseln nördlich von Sizilien, um herauszufinden, wie Jugendliche dort leben: „Wenn man mit wenig Geld dabei hat und alleine reist, muss man die Leute ansprechen.“

Bildungspartner des Gymnasiums sind die Landesbank/Kreissparkasse, Mariaberg, Schwörerhaus und Trumpf. Daneben präsentierten sich dreizehn weitere Institutionen, wie die Arbeitsagentur, Hochschulen aus Reutlingen und Albstadt/Sigmaringen, aber auch die AOK, die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz oder etwas exotischer das „Rennteam Uni Stuttgart“. Es wurde wenig über klassische Studienfächer informiert, sondern eher über die Möglichkeiten in der Region. „Unternehmen und Institutionen“, so die Erfahrung von Schulleitung Ocker, „nehmen heute gerne Abiturienten und bilden diese selbst aus“. Für die Sekundarstufe 2 war die Veranstaltung verpflichtend, aber auch jüngere Schüler konnten sich informieren. Solche und ähnliche Möglichkeiten der praktischen Information, wie ein Studieninfotag, gehören zum neuen Bildungsplan.

Die Stiftung KBF sucht noch junge Menschen, die nach der Schule erst ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Praktikum machen möchten. Am Stand erfuhren sie: „Ein soziales Jahr ist eine super Möglichkeit vor der eigentlichen Berufswahl.“ Auch Claudia Würfel von der Arbeitsagentur Balingen weiß, dass „die Berufswahl bei dem riesigen Angebot“ viele überfordert und dass deshalb von der Agentur gezielt Unterstützung angeboten wird. Zum Vorstellungs-Warm-Up von Schwörerhaus fanden sich um 11 Uhr 25 Schüler ein. Normalerweise, so die Ausbildungsleiterin, würden sie jetzt das Händeschütteln, das auch gelernt sein will, üben. Dem Coronavirus geschuldet, demonstriere sie dies jedoch mit einer Auszubildenden.

Für die entspannte Atmosphäre bei der Bildungsbörse gab es von mehreren Schülern ein „Gut“. Die beiden Elftklässlerinnen Jana und Fabienne finden sie vor allem für die Jüngeren hilfreich. Jana wusste schon zuvor, dass sie BWL studieren möchte, Fabienne hat sich für Mediendesign entschieden. Mitschüler Julian wird zunächst eine Lehre in Textiltechnik machen. Lilli aus der Zwölften wusste schon, dass sie Jura studieren möchte und nutzte das Angebot, mit einem Studienbotschafter des Gymnasiums zu sprechen. Und für Schülerin Maxime war der Tag „topp“: „Ich möchte bei Schwörer Bauzeichnerin werden und weiß jetzt genau, wie so eine Vorstellung läuft.“