Schüler laufen für guten Zweck

Der traditionelle Sponsorenlauf, den die SMV der Laucherttalschule organisiert hat, war erneut ein Erfolg: Die Schüler sammelten mehr als 3600 Euro für einen guten Zweck.

Mit dabei waren, neben den Klassen eins bis zehn der Laucherttalschule, das SBBZ Gammertingen und das SBBZ Außenstelle Mariaberg. Über 500 Gammertinger Schüler drehten dabei ihre Runden um die Alb-Lauchert-Halle. Zuvor suchte jeder Schüler Sponsoren, die für jede gelaufene Runde einen vereinbarten Betrag bezahlten. Die Schüler hatten 30 Minuten Zeit ihre Runden zu laufen. In diesem Jahr ging der Erlös zu gleichen Teilen an den Förderverein für krebskranke Kinder e. V. in Tübingen und an das Projekt „Aktion gegen den Hunger“.