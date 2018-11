Schüler bekommen Einblicke, wie man sich vor dem Wolf schützen kann

Die Schäferei leistet in Baden-Württemberg einen wesentlichen Beitrag zur Landschaftspflege, unterstützt den Erhalt von Kulturlandschaften, wie zum Beispiel der albtypischen Wachholderheide. Simone Pfingstag, Studienreferendarin für Biologie und Geografie am Gymnasium Gammertingen, wählte für ihre Abschlussarbeit (DOKU) im Fach Biologie am Seminar Tübingen das aktuelle Thema „Herausforderungen durch die Rückkehr der Wölfe - Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Ökologie in Klasse 10“.

Für ein paar Stunden begab sie sich mit ihren Schülern deshalb in den Lebensraum Schwäbische Alb. Das Hauptinteresse galt dabei den Wechselwirkungen zwischen Schafen und Wolf. Nachdem sich die Schüler im Vorfeld theoretisch mit dem Thema der Wolf auf der Schwäbischen Alb beschäftigt hatten, gingen sie zusammen mit ihrer Lehrerin zur Schäferin Claudia Hospach nach Freudenweiler. Sie und ihr Mann haben schon seit geraumer Zeit Herdenschutzhunde. Diese Hunde sind keine Hütehunde, sondern wachsen als Teil der Herde auf und verteidigen sie gegen Eindringlinge.

Wie sie das tun, das konnten die Schüler schon hören, als sie sich der Schafherde näherten. Denn schon von weitem und noch nicht sichtbar spürten die Herdenschutzhunde die Eindringlinge und machten durch lautes Bellen auf sie aufmerksam. Hier wurde auch der Unterschied zu den anwesenden Hütehunden deutlich. Doch nicht nur die Hunde waren interessant.

Auch andere Schutzmaßnahmen gegen den Wolf und die Einschätzung der Schäfer zu deren Wirksamkeit und Umsetzbarkeit wurden besprochen. Wie mühsam diese teilweise sind, erfuhren die Schüler am eigenen Leib. Nachdem sie selbst einen Schutzzaun aufgestellt hatten, mussten sie sich fragen, ob dieser einen Wolf überhaupt aufhalten könnte. Auch über Kosten, versicherungstechnische Probleme und Ausgleichszahlungen wurde gesprochen. Claudia Hospach ließ sich geduldig auf alle Fragen der Schüler ein.