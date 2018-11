Schüler bauen Ferraris im Maßstab 1:24

Knapp 70 Arbeitsstunden, jede Menge Feingefühl und viel Geduld haben sieben Acht- und Neuntklässler der Gammertinger Laucherttalschule in den Bau von Ferrari-Modellen im Maßstab 1:24 gesteckt. Bei einer kleinen Ausstellung präsentierten sie ihre Ergebnisse, die aus bis zu 200 Einzelteilen bestehen.

Wie die Laucherttalschule mitteilt, stehen den Achtklässlern an baden-württembergischen Realschulen im Rahmen der individuellen Förderung verschiedene Projekte zur Auswahl. Die Jugendlichen aus Gammertingen entschieden sich für die Fertigung der Modellbau-Ferraris unter der Leitung von Lehrer Stefan Fink. Im Dezember vergangenen Jahres nahmen sie das Projekt in Angriff.

Nachdem sich jeder Schüler seinen persönlichen Ferrari ausgesucht hatte, wurden die hochwertigen Bausätze bestellt, die zwischen 20 und 30 Euro kosten. Jeder Schüler musste 15 Euro in Bausätze, Klebstoffe, Verbrauchswerkzeug, Farben und Lackierzubehör investieren. Den größten Teil der Kosten und des Materials übernahmen allerdings drei verschiedene Sponsoren. Spezialwerkzeug und eine Airbrush-Anlage stellte Stefan Fink aus seiner privaten Modellbau-Werkstatt zur Verfügung.

Unter Anleitung des Lehrers bearbeiteten die Jugendlichen die Einzelteile, die sie lackierten und zusammenklebten. Damit konnten auch Innenraum, Motor, Getriebe und Radaufhängungen unter der Karosserie realistisch dargestellt werden. Als ausgesprochen schwierig erwies sich die Lackierung der Außenhaut: Um einen gleichmäßigen Glanz zu erhalten, mussten mit Airbrush-Technik sieben feine Lackschichten aufgetragen werden. Die Schüler entdeckten also ein faszinierendes Hobby, bei dem Zeit keine Rolle spielen darf und bei dem Perfektion nur über Genauigkeit, Übung und Geduld erreicht werden kann.

Abgesehen von der Arbeit an den eigenen Modellen bekamen die Jugendlichen im September die Gelegenheit, am Jahrestreffen des Ferrari Model Clubs am Bodensee teilzunehmen. Dort präsentierten sie ihre Ferrari-Modelle im damals aktuellen Fertigungszustand. Da viele Club-Mitglieder mit ihren echten Ferraris vor Ort waren, konnten die Schüler zudem in einigen echten Autos mitfahren.