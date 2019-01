Sanierung des Gymnasiums ist die größte Investition

Kämmerer Siegfried Hagg und Bürgermeister Holger Jerg haben dem Gammertinger Gemeinderat am Dienstag den Entwurf für den Haushaltsplan 2019 vorgelegt. Dieser sieht Investitionen von knapp elf Millionen Euro und unterm Strich ein positives Ergebnis von knapp 54 500 Euro vor. Die Fraktionen sind jetzt dazu aufgerufen, das 400 Seiten starke Zahlenwerk zu beraten und möglichst im Februar zu verabschieden.

„Unter den Investitionen befinden sich viele bereits beschlossene Projekte“, sagte Siegfried Hagg. „Nur wenig ist wirklich neu.“ Einen wesentlichen Anteil an der Summe macht beispielsweise die Sanierung des Gymnasiums aus, die Anfang des Jahres begonnen hat und bis Ende 2019 abgeschlossen sein soll. Zurzeit geht die Verwaltung davon aus, dass die Arbeiten rund 4,5 Millionen Euro kosten. Gut 3,5 Millionen werden dabei über Zuschüsse abgedeckt, sodass der städtische Anteil unter einer Million Euro liegt.

Geld für schnelles Internet

Für dieses Jahr geplant ist außerdem die Sanierung der Grundschule im Ortsteil Feldhausen. Den veranschlagten Kosten in Höhe von 700 000 Euro stehen dabei Zuschüsse in Höhe von 225 000 Euro gegenüber. Weitere große Projekte sind etwa der Abbruch alter Gebäude auf dem Schey-Areal (800 000 Euro, 480 000 Euro Zuschuss), die Erweiterung des Familienzentrums St. Martin (700 000 Euro, bis zu 440 000 Euro Zuschüsse) und der Ausbau von Räumen für das Jugendbüro in der ehemaligen Textilfabrik Maute (180 000 Euro). Viel Geld fließt außerdem in die Infrastruktur für schnelle Internetanschlüsse (1,05 Millionen Euro, gut 800 000 Euro Zuschüsse), Projekte für die Abwasserbeseitigung (knapp 1,7 Millionen Euro, 620 000 Euro gedeckt über Einnahmen), die Sanierung der Kiverlinstraße (500 000 Euro) und den barrierefreien Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (280 000 Euro, 110 000 Euro Zuschuss).

Abgesehen von den Investitionen muss die Stadt Gammertingen auch laufende Kosten decken. Dazu zählen beispielsweise Personalkosten (4,78 Millionen Euro) und Sach- und Dienstleistungen wie der Unterhalt von Gebäuden und Straßen (4,46 Millionen Euro). Hinzu kommen Abschreibungen (2,12 Millionen Euro), Umlagen (5,54 Millionen Euro) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (790 000 Euro).

Die Rahmenbedingungen bewertete Siegfried Hagg dabei durchaus positiv. So rechnet er mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund zwei Millionen Euro – weniger als in den beiden Vorjahren, aber mehr als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das bedeutet zwar auch weniger Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und eine höhere Beteiligung an Umlagen, doch damit kann der Kämmerer gut leben. So rechnet er beim Haushalt 2019 insgesamt mit einem Ergebnis von knapp 54 500 Euro. „Das ist zwar eine kleine Zahl, aber immerhin eine schwarze“, sagte Hagg.

Der Kämmerer stellte auch die mittelfristige Finanzplanung vor. Diese sieht für 2020 erneut Investitionen von rund elf Millionen Euro vor. „Diese werden wir aber nicht mehr aus der Liquidität schultern können“, sagte Siegfried Hagg, der für das kommende Jahr mit einer Neuverschuldung in Höhe von drei Millionen Euro rechnet. Zwei Großprojekte, die die Stadt in den nächsten Jahren stemmen will, sind beispielsweise der Neubau des Pflegeheims und der Bau einer neuen Stadt- und Kulturhalle auf dem Schey-Areal.

Die drei Ratsfraktionen können jetzt intern über den Haushaltsentwurf beraten und Änderungswünsche einbringen. Nach dem Wunsch der Verwaltung soll der Plan dann in der nächsten Sitzung am Dienstag, 19. Februar, beschlossen werden.