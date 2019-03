Sanierung der Kiverlinstraße wird teurer als geplant

Die Sanierung der Kiverlinstraße in Gammertingen wird teurer als geplant. Die entsprechenden Tiefbauarbeiten hat der Gemeinderat am Dienstag zum Preis von 825 500 Euro an die Firma Schöppler aus Meßkirch vergeben. Dabei war die jüngste Kostenberechnung von rund 728 100 Euro ausgegangen. Die Verlegung der Wasserleitungen übernimmt für knapp 42 500 Euro die Firma Keimer aus Tigerfeld, deren Angebot ebenfalls über der Kostenberechnung (47 540 Euro) lag.

Neben der Straßensanierung wird der Gehweg bis zum Gymnasium weitergeführt, außerdem entstehen neue Parkplätze. Den Großteil der Kosten übernimmt die Stadt, zu einem geringen Anteil beteiligen sich auch die Gammertinger Energie- und Wasserversorgungs GmbH und die Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen. „Die hohen Kosten tun weh“, sagte Kämmerer Siegfried Hagg. „Aber jeder, der die Straße kennt, weiß, dass die Sanierung nötig ist.“