Rußablagerungen nach Großbrand: Gemüse aus dem eigenen Garten ist vorerst tabu

Nach dem Großbrand beim Gammertinger Reifenhändler Göggel am Wochenende gibt das Sigmaringer Landratsamt wichtige Hinweise zum Umgang mit Brandrückständen rund um das Firmengelände. Auf dem Areal selbst, aber auch in umliegenden Gemeinden wurden verschiedene Rußablagerungen entdeckt. Über ein Labor lässt das Landratsamt diese Partikel derzeit analysieren. Mit einem Ergebnis sei aber erst in einigen Tagen zu rechnen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montagabend.

Bis die Analyseergebnisse vorliegen, spricht das Landratsamt verschiedene Empfehlungen aus. Demnach können betroffene Fahrzeuge in einer Waschanlage gereinigt werden. Andere Gegenstände könnten vorsichtig gereinigt werden, wobei das Abwasser über die Kanalisation abzuleiten sei, heißt es in der Mitteilung. In der Kläranlage sei eine umfängliche Beseitigung der Belastung sichergestellt.

Unnötiges Aufwirbeln der Partikel sollte nach Auskunft des Landratsamts vermieden werden. Rußbehaftetes Obst und Gemüse in Gärten sollte zunächst nicht geerntet und verzehrt werden. „Wenn die Analyseergebnisse vorliegen, kann je nach Ergebnis gegebenenfalls ein Verzehr nach Abspülen mit Wasser wieder möglich werden“, schreibt die Behörde. Bei Kräutern und ähnlichen Pflanzen empfehle sich bei Rußbesatz direkt eine Entsorgung über den Restmüll.

Spiel- und Sportflächen, auf denen sich Partikel finden, sollten bis zur Analyse oder Reinigung nicht genutzt werden. Für eine Säuberung von betroffenen Kinderspielflächen wie zum Beispiel Sandkästen wird empfohlen, glatte Oberflächen mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln abzuwischen, das Abwasser in die Kanalisation einzuleiten und Spielsand auszutauschen. Eine Verunreinigung des Trinkwassers schließt das Landratsamt aus.