Runter vom Berg, rein in die Region

Im Grunde handelt es sich um eine Stadt in der Stadt: Der Gammertinger Ortsteil Mariaberg verfügt über eine eigene Landwirtschaft, eine Wäscherei, einen Kindergarten, ein Schwimmbad, eine Kegelbahn, Spielplätze, ein Restaurant und vieles mehr. Eigentlich könnten sich Klienten und Mitarbeiter des dort angesiedelten, gleichnamigen Sozialunternehmens also ohne Probleme von der Außenwelt abschotten. Doch gerade das ist es, was sie nicht wollen. „Wir wollen runter vom Berg und rein in die Region“, sagt Vorstand Rüdiger Böhm. Gleichzeitig soll in Mariaberg zunehmend Wohnraum für Interessenten von außerhalb geschaffen werden.

Knapp 500 Einwohner hat der Gammertinger Ortsteil, der nahezu komplett aus der Infrastruktur des Unternehmens besteht. Einen Großteil der Klienten machen Menschen mit Behinderung aus. Dass diese in Mariaberg versorgt werden, hat inzwischen seit mehr als 150 Jahren Tradition: Am 1. Mai 1847 bezog der Uracher Oberamtsarzt Carl Heinrich Rösch das Kloster, das zuvor rund 600 Jahre lang von Nonnen bewohnt worden war. Rösch und sein Betreuungspersonal kümmerten sich dort um eine Gruppe von jungen Menschen mit geistiger Behinderung – und gründeten die Heil- und Pflegeanstalt Mariaberg. „Infrastruktur zum Beispiel in Form einer Küche oder Wäscherei gab es damals schon“, sagt Rüdiger Böhm.

Heute befindet sich im Ortsteil Mariaberg der Hauptsitz eines großen Unternehmens mit rund 1600 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von fast 100 Millionen Euro. 3000 Menschen nehmen die Angebote der verschiedenen Gesellschaften in Anspruch. Diese umfassen unterschiedliche Wohnformen, Arbeitsplätze, Ausbildungsmöglichkeiten und Gesundheitsdienstleistungen. Einrichtungen betreibt das Unternehmen nicht nur im Landkreis Sigmaringen, sondern zum Beispiel auch in Blaubeuren, Ulm, Hechingen, Balingen und Stuttgart. Hinzu kommt beispielsweise ein eigenes Kulturprogramm mit gut 30 Veranstaltungen im vergangenen Jahr.

Zuzüge von außerhalb

Auch dieses Kulturprogramm ist kein Selbstzweck, sondern soll Begegnungen schaffen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Das Gleiche gilt für die Einrichtungen, die das Unternehmen außerhalb des Gammertinger Stadtteils betreibt. „In den vergangenen gut zehn Jahren haben wir 160 Plätze in der Region geschaffen“, sagt Rüdiger Böhm. Gleichzeitig sei es gelungen, den frei gewordenen Wohnraum in Mariaberg durch Zuzüge von außerhalb wieder zu belegen.

„Die Nachfrage ist riesig, vor allem wegen unserer hervorragenden Infrastruktur“, sagt Rüdiger Böhm. Die Beispiele dafür sind zahlreich, reichen von den Einkaufsmöglichkeiten über die Werksfeuerwehr bis hin zum Friedhof. Der Vorstand nennt aber auch einige der vielen Kleinigkeiten, die den Charme Mariabergs ausmachen. Es gibt eine detaillierte Beschilderung, einen historischen Rundweg, sanierte Straßen und Gehwege, einen Geldautomaten. Diesen habe kein anderer Gammertinger Ortsteil zu bieten.

Beim Rundgang durch die Anlage zeigt Rüdiger Böhm Beispiele für die Entwicklung bestehender Gebäude. Ein Haus, in dem bis vor ein paar Jahren noch Klienten betreut wurden, ist inzwischen zum Gästehaus umfunktioniert worden – und nach Carl Heinrich Rösch benannt. Nicht nur Angehörige der Klienten verbringen dort die eine oder andere Nacht, sondern zum Beispiel auch Monteure, die auf Baustellen in der Nähe arbeiten. Auch im Gebäude, in dem die Wirtschaft „Klosterstüble“ untergebracht ist, sind inzwischen vermietete Apartments entstanden.

Viel Geld für Umbauarbeiten

Weiter führt der Weg vorbei am Gesundheits- und Familienzentrum, in dem sich Fachkrankenhaus, Kinderkrippe, Therapiepraxen, Hallenbad und Arztpraxen befinden. Direkt daneben steht der „Marktplatz“ mit Café, Laden und Restaurant. Weiter östlich liegen sechs Gruppenhäuser, die mittelfristig ebenfalls auf den freien Markt kommen sollen. Mit der strategischen Neuausrichtung und den entsprechenden Umbauarbeiten werde Mariaberg auch in den kommenden zehn Jahren noch beschäftigt sein, sagt Rüdiger Böhm. Neue Förderrichtlinien oder Aktenstau in den Behörden könnten den Prozess weiter in die Länge ziehen. „Und das alles kostet natürlich auch viel Geld.“

Weil die Investitionen aber dazu beitragen, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen, lohnen sie sich – da sind sich die Verantwortlichen bei Mariaberg einig. „Wir verstehen uns als politischen, sozialen, kulturellen und ökologischen Stadtteil“, sagt Rüdiger Böhm. Wie dieser in Zukunft gestaltet wird, soll nicht hinter verschlossenen Türen beraten werden, sondern unter Einbeziehung der Bürger. Der Termin für das nächste Stadtteilforum steht deshalb schon fest. Es beginnt am Montag, 15. Oktober, um 17 Uhr im Kommunikationszentrum in Mariaberg. Themen sind laufende und abgeschlossene Projekte sowie die Bedeutung der Kommunalwahlen 2019 für die Einwohner und den Stadtteil.