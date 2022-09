Rückblick auf 175 Jahre Mariaberg e.V.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, öffnet auch der Mariaberg e.V. in seinem 175. Jubiläumsjahr wieder die Tore zur ehemaligen Klosteranlage in Gammertingen-Mariaberg. Wie Vorstand Rüdiger Böhm meldet, lädt er traditionell zur kunsthistorischen Führung durch die barocke Klosterkirche ein, die unter Denkmalschutz steht. Ein Highlight ist laut Vereinsmitteilung die Besichtigung der sonst verschlossenen Nonnenempore. Auch werden besondere Räumlichkeiten des ehemaligen Benediktinerinnen-Klosters vorgestellt, das heute vom diakonischen Träger Mariaberg e.V. für die Verwaltung genutzt wird. Treffpunkt ist am Sonntag um 14.30 Uhr am Eingang der Klosterkirche. Die Kirche ist sonst vom 1. Mai bis 1. November jeden Sonn- und Feiertag von 13.30 bis 16.30 Uhr für Besuche geöffnet.

Ebenso kostenlos und frei zugänglich ist die Ausstellung zum Gedenken an die Opfer der Euthanasie und Sterilisation, die sich im Gartengeschoss des ehemaligen Klostergebäudes befindet. Im Jahr 1940 wurden 61 Menschen mit Behinderung, die in der damaligen „Heil- und Pflegeanstalt Mariaberg“ lebten, nach Grafeneck deportiert und dort im Rahmen der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Aktionen ermordet. Um ihrem Andenken einen würdigen Platz zu geben und über die Geschichte der Einrichtung seit der Gründung 1847 über die Zeit im sogenannten „Dritten Reich“ bis zur Aufarbeitung aufzuklären, wurde die Dauerausstellung im Klostergebäude installiert. Die Ausstellung kann zu den normalen Bürozeiten des Mariaberg e.V. besichtigt werden. Und zwar Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, und Freitag 8 bis 15 Uhr. Einen Videorundgang durch die Gedenkausstellung mit Vorstand Rüdiger Böhm gibt es außerdem unter www.mariaberg.de/gedenkausstellung oder auf dem YouTube-Kanal des Mariaberg e.V. zu sehen.