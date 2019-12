Robert Volk wird für 40 Jahre Mitarbeit geehrt

Robert Volk ist für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit von der Firma Albmetzgerei Steinhart geehrt worden.

Vier Jahre nach der Firmengründung kam er am 1. Oktober 1979 als Lehrling in den Betrieb und ist nach der Ausbildung geblieben. Bereut hat er es nie. Der einzige berufliche Wechsel seines Lebens kam schon nach sechs Wochen Lehre in einen anderen Betrieb. Der 1975 gegründeten „Albmetzgerei Steinhart“ blieb er dann treu und war mit seiner Arbeitskraft wesentlich an der Expansion der Firma beteiligt.

Der Firmengründer Alfred Steinhart war froh, ihn auch nach der Ausbildung halten zu können: „Im Zerlegen ist er richtig gut.“ Auch als Gesprächspartner schätzen sich die beiden Metzger „mit Leib und Seele“ gegenseitig. Volk ist Leiter der „Zerlegung und Schlachtung“ und war „zeitweise Chef von vier Metzgermeistern“. Ambitionen, selbst den Meister zu machen oder gar eine eigene Metzgerei zu gründen, habe er nie gehabt. Praktischerweise traf er seine spätere Frau an der Arbeitsstelle, weil sie damals eine Ausbildung als Verkäuferin machte. Die beiden gemeinsamen Töchter sind inzwischen erwachsen und arbeiten in anderen Bereichen. Volk ist vielseitig interessiert, er reist gerne, ist sportlich aktiv und spielt im Musikverein Flügelhorn. Bei der Weihnachtsfeier der Albmetzgerei wurde Robert Volk bereits von der Firma ausgezeichnet. Seniorchef Alfred und sein Sohn Bernd Steinhart überraschten ihn dabei mit einer zweiwöchigen Reise in die Karibik, die er bald schon mit seiner Frau genießen möchte.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnete nun die Ehrenurkunde für die „während vierzigjähriger Tätigkeit treu geleistete Arbeit“ im Namen des Landes Baden-Württemberg. Die Urkunde überreichte Bürgermeister Holger Jerg im Gammertinger Hauptgeschäft.