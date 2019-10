Riskantes Überholmanöver endet mit einem Unfall

Mit einem Unfall und Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro hat ein riskantes Überholmanöver am Montagnachmittag auf der Landesstraße 275 in Gammertingen geendet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, war ein 20-jähriger Renault-Fahrer gegen 15.15 Uhr auf der Landesstraße 275 unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Landesstraße 253 wollte der Mann, der aus Pistre kam, zwei vorausfahrende Autos und einen Lastwagen überholen. Als er sich auf Höhe eines zu überholenden Mercedes befand, kam ihm ein dunkles Auto entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, scherte der Renault-Fahrer wieder nach rechts hinter den Lastwagen ein. Dabei streifte er den Mercedes, der direkt hinter dem Lastwagen unterwegs war. Um Schlimmeres zu verhindern, musste der 62-jährige Fahrer des Mercedes bremsen und nach rechts ausweichen.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass an dem Renault falsche Kennzeichen angebracht waren und der Versicherungsschutz fehlte. Der Führerschein des 20-jährigen Fahrers wurde noch vor Ort beschlagnahmt.