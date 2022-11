Ringtreffen nimmt Konturen an

Nach vielen Jahren wird die Gammertinger Narrenzunft Horig wieder ein Ringtreffen der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) durchführen – und zwar am Wochenende vom 27. bis zum 29. Januar 2023. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren und in vielen verschiedenen Arbeitsgruppen werden die vorgegebenen Themenbereiche so gut wie möglich vorbereitet. Dabei gibt es viel zu tun.

So muss bereits jetzt im November das Areal der ehemaligen Textilfabrik Schey an der Sigmaringer Straße mithilfe der Stadt zum Aufstellen der Zelte vorbereitet werden. Beim Ringlindentreffen am Dienstag, 27. Dezember, in Heudorf wird die Narrenzunft Horig dann den Ablauf des Ringtreffens vorstellen und seine Masken und Hästräger präsentieren.

Richtig an die Arbeit geht es Mitte Januar: Am Samstag, 21. Januar, erfolgt der Aufbau in der Alb-Lauchert-Halle. Von Dienstag, 24., bis Freitag, 27. Januar, müssen Zelte aufgebaut, der Festplatz vorbereitet, Verpflegungsstände und Toiletten platziert und noch viele andere logistische Aufgaben erledigt werden.

Der erste wichtige Termin beim Ringtreffen ist der Dämmerungsumzug, der am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr beginnt und zu dem etwa 2500 Teilnehmer erwartet werden. Anschließend ist Fasnetsparty in verschiedenen Zelten mit DJ auf dem Veranstaltungsgelände.

Das Programm am Samstag, 28. Januar, beginnt um 13.30 Uhr mit einem Kinder- und Jugendnachmittag. Der genaue Ort wird noch festgelegt. Um 16 Uhr stellt die Narrenzunft Zwiefalten den Narrenbaum am hinteren Schlossplatz. Dem schließt sich um 17.30 Uhr eine Messe für Narren in der Kirche St. Leodegar an, bei der die Teilnehmer gerne maskiert erscheinen dürfen.

Um eine geschlossene Veranstaltung handelt es sich beim Ringball der VFON in der Alb-Lauchert-Sporthalle. Aber das närrische Volk darf trotzdem mitfeiern, denn das Partyzelt und das Essenszelt haben ab 19 Uhr neben der Halle geöffnet, außerdem gibt es in der Stadt viele Besenwirtschaften, die mit ihren Essens- und Getränkeangeboten auf zahlreiche Besucher warten.

Der Sonntag, 29. Januar, steht ganz im Blickpunkt des Narrensprungs der VFON mit etwa 5000 Hästrägern, der um 13.30 Uhr startet. Dabei gibt es für Teilnehmer und Besucher zahlreiche Möglichkeiten sich zu verköstigen, denn im Zelt und in verschiedenen Besenwirtschaften an der Umzugsstrecke ist das bereits ab 11 Uhr möglich. Um 14 Uhr ist auch die Halle geöffnet.