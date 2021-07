Ringtreffen: Narrenzunft Horig beklagt widrige Umstände

Die Narrenzunft Horig hat sich in der Sonnenalb zu ihrer Generalversammlung eingefunden. Coronabedingt erfolgte diese mit einem halben Jahr Verspätung. Zentrales Thema war neben dem Rückblick das Ringtreffen der Vereinigung freier oberschwäbischer Narrenzünfte, das im Jahr 2023 in Gammertingen stattfinden soll.

Zunftmeister Harry Vojta zeigte sich bei seiner Begrüßung erfreut, dass viele Vereinsmitglieder der Einladung zur ungewohnt sommerlicher Zeit gefolgt waren. Der neue Schriftführer Alexander Bollmann verlas seinen detaillierten Bericht für das Jahr 2020. Die Narrenzunft musste während der Fastnachtstage keine Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie hinnehmen.

Auch der Umzug mit 68 Zünften und 2500 Hästrägern am Fastnachtsdienstag konnte gerade noch stattfinden. Schnell wurde es danach anders. Bollmann fasste das Ende kurz zusammen: „Die Wörter Corona und Pandemie übernahmen das Kommando, die Bruddelsupp sowie Sitzungen, Landschaftstreffen und Ausflüge mussten alle abgesagt werden.“

Ende Oktober, so Zunftmeister Vojta weiter, habe man sich im Rathaus getroffen, um die Saison 2021 zu besprechen: „Wenn Corona noch vier Jahre geht, sind wir pleite.“ Er plädierte dafür, dass von politischer Seite die Pandemie-Regelungen für Vereine einheitlich sein sollten.

Bürgermeister Holger Jerg, der auch die Wiederwahl des bisherigen Zunftrats leitete, verteidigte die Corona-Bestimmungen. Zudem „erfahren wir an der Basis die Neuerungen erst mal aus den Medien“, so Jerg. Er griff das zuvor von Vojta angesprochene Thema: „es wäre an der Zeit, dass wir die Stadthalle kriegen“, auf. Die „negativen Rahmenbedingungen“ hätten den geplanten Bau hinausgeschoben. Gegen Ende des Jahres werde eine Entscheidung getroffen: „Gerne hätte ich in der neuen Halle das Ringtreffen mit Ihnen gefeiert, aber jetzt müssen wir eine andere Lösung suchen.“

Bereits im Jahr 1980 und 1993 wurde das Ringtreffen in Gammertingen ausgetragen. Noch vor der Pandemie habe man sich beworben und den Zuschlag für 2023 bekommen, so Vojta. Die Zunft und die Stadtverwaltung war 2019 noch davon ausgegangen, dass der Bau dann fertig sei, was die Planung sehr vereinfacht hätte.

Im nächsten Jahr findet das Ringtreffen in Obermarchtal in einer Light-Version ohne Sonntagsumzug statt. Die Narrenzunft Horig wolle jedoch trotz widriger Umstände an der Entscheidung festhalten: „Wir planen erst mal ganz normal mit 5000 Hästrägern und einigen tausend Zuschauern.“ Aber natürlich gehe die Gesundheit vor.

Der Ringball finde in der Alb-Lauchert-Halle statt. Die Stadt habe bereits zugesagt, dass diese früher benutzt werden könne. Die ganze Logistik und Infrastruktur sei „ein hartes Brett“ und außerdem müsse man nach Corona die Jungs und Mädels vom allzu bequemen Sofa, so Vojta, holen.

Das Ringtreffen findet immer drei Wochen vor der eigentlichen Fastnacht statt. Im Oktober soll bei einer Klausurtagung in Mariaberg ein Plan besprochen werden. Vojta appellierte an alle Vereinsmitglieder möglichst teilzunehmen und sich für das Brauchtum und die Fastnacht einzusetzen. Der Termin dafür wird noch bekannt gegeben.