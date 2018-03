Richterin verurteilt gewalttätige Flüchtlinge

Eine Gruppe von sieben Flüchtlingen, die in Gammertingen leben, ist am Montag vor dem Sigmaringer Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu neun beziehungsweise sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Richterin Isabelle Grüner-Blatt sah es als erwiesen an, dass die jungen Männer im September 2016 in einer Gammertinger Gaststätte ungarische Staatsbürger verprügelt und vor der Gaststätte ein Auto demoliert und weitere Männer aus der ungarischen Gruppe verprügelt haben.

Staatsanwalt Markus Engel sprach am dritten Verhandlungstag von Selbstjustiz, die es zu bestrafen gelte. Es seien umfangreiche Ermittlungen geführt worden, sagte er in seinem Plädoyer, und die Beteiligten hätten sich mehrfach widersprochen. Letzten Endes sei aber deutlich geworden, dass es sich bei den Vorfällen um einen „klassischen Fall von Selbstjustiz“ handle. Und es gebe auch keinen Zweifel daran, dass die sieben angeklagten Flüchtlinge an der Schlägerei beteiligt gewesen seien. In den Vernehmungen hätten sie sich gegenseitig belastet.

Die beiden Ungarn, die gestern als Zeugen verhört wurden, haben eigene Sichtweisen von den Geschehnissen in und vor der Gaststätte vorgetragen. Beide beteuerten jedenfalls, dass sie Todesängste ausgestanden haben. Einer der beiden war der Geschädigte, der die schlimmsten Verletzungen davongetragen hatte. Er soll bereits bei einer ersten Rangelei in der Gaststätte schon mal zu Boden gegangen sein und mehrere Fausthiebe und Fußtritte abbekommen haben.

Doch das war nicht alles. Die Flüchtlinge haben sich draußen mit Kanthölzern bewaffnet und kamen zurück. In der Gaststätte fanden sie einen der Ungarn noch vor und verprügelten ihn nochmals, diesmal auch mit den Hölzern. Es sollen auch Billardkugeln und -stöcke im Einsatz gewesen sein. Der eine Zeuge berichtet, das er eine schlimme Verletzung unterhalb des Auges sowie weitere Prellungen und Schürfwunden abbekommen habe. Er musste im Krankenhaus behandelt werden und war zwei Wochen krankgeschrieben. Danach nahmen sich die Flüchtlinge zweier Ungarn an, die mit einem Auto flüchten wollten. Sie demolierten nicht nur das Auto, sondern schlugen auch auf die Insassen ein. Sie konnten nicht sofort starten.

Ungarn sollen provoziert haben

Die Ungarn sollen nicht ganz unschuldig gewesen sein, hieß es. Sie hätten zu Beginn der Auseinandersetzungen die andere Gruppe provoziert. „Aber das war nicht Gegenstand der Anklage“, machte der Staatsanwalt deutlich, „sondern das, was danach passiert ist.“

Richterin Grüner-Blatt verurteilte sechs der Flüchtlinge zu sieben Monaten Freiheitsstrafe bei einer zweijährigen Bewährung. Einer der Angeklagten ist im Mai 2016 schon mal wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden. Er erhielt neun Monate aufgebrummt, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem müssen alle jeweils 30 Stunden Arbeitsdienst ableisten. Das kann dann beispielsweise im Tafelladen, im Bauhof oder im Altenheim geschehen. Die Richterin machte auch deutlich, dass sich die Strafe auch auf den Ausländerstatus der Flüchtlinge auswirken könne. Denn bei weiteren Straftaten könne die Ausländerbehörde auch die Abschiebung in Erwägung ziehen.

Die Verurteilten gaben sich reumütig, entschuldigten sich und beteuerten, dass sie nach Deutschland gekommen seien, um ein besseres Leben zu suchen und nicht, um Probleme zu bereiten.