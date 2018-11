Reutlinger Knabenchor singt in der Klosterkirche Adventslieder

Bis der Wangener Weihnachtsbaum steht, kann einiges schief gehen. Vergangenes Jahr hatte er eine wahre Odyssee hinter sich, bis es endlich so weit war. Die „Schwäbische Zeitung“ begleitet das Spektakel dieses Mal in einem Liveticker. In Texten, Videoschnipseln und Fotos erfahren Leser in Echtzeit den aktuellen Stand der Aktion. Los geht es am Donnerstag um 7.30 Uhr.

Nahe der B32, in der Karl-Speidel-Straße 3, wird das diesjährige Exemplar geschlagen, mithilfe eines Autokrans angehoben und mit dem Langholzwagen samt Polizeieskorte ...