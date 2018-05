Rettungskräfte fahren 52 000 Kilometer

1129 Einsätze mit insgesamt 52 223 gefahrenen Kilometern, das ist die beeindruckende Statistik der DRK-Rettungswache in Gammertingen aus dem vergangenen Jahr. Bei der Hauptversammlung der DRK-Ortsgruppe ließen die Mitglieder ein ereignisreiches Jahr Revue passieren.

Auch die ehrenamtlichen Helfer-Kollegen, die insgesamt 2414 Stunden im Rettungsdienst mit im Einsatz waren, wurden bei der Versammlung dankend erwähnt. Die Helfer vor Ort Gruppe (HVO), die zur Erstversorgung bei einem Notfall immer dann ehrenamtlich ausrückt, wenn der Gammertinger Rettungsdienst bereits im Einsatz ist, hatte ebenfalls viel zu tun: Etwa 100 Einsätze wurden im vergangenen Jahr absolviert. Erfreulich ist laut DRK das Interesse an Erste-Hilfe-Kursen gewesen: 206 Teilnehmer wurden in 17 Kursen in Erster Hilfe ausgebildet.

Auch wurden drei neue Helferausrüstungen mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED) angeschafft, sodass die „Helfer vor Ort“-Gruppe im Notfall noch schneller beim Patienten einsatzbereit sein kann. Zwei neue Mitglieder, die teilweise bereits die Sanitätskurse absolvieren, konnten für die Bereitschaft geworben werden. Bereichert wird der Ortsverein Gammertingen auch durch den neuen Bereitschaftsarzt Dr. Christoph Locher, der ab Mitte des Jahres in Hettingen mit einer Gemeinschaftspraxis ansässig werden wird und dem DRK „mit Rat und Tat zur Seite steht“, wie Schriftführerin Manuela Leipert mitteilt.

Die Rotkreuzler sind stolz auf ihre tatkräftigen Unterstützer – vor allem angesichts der landesweit schwierigen Situation des Ehrenamts: In Grußworten wurde erwähnt, dass nicht nur im ländlichen Raum die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, zurück geht. Sogar aus Stuttgart kämen Anfragen nach ehrenamtlichen Helfern. Von Bürgern sollte es nicht als selbstverständlich angesehen werden, dass immer Helfer parat stehen, betonten die Rotkreuzler. Ihre Bitte: „Das Haupt- und Ehrenamt sollte wieder mehr geschätzt und unterstützt werden. Wenn es Menschen gut geht, vergisst die Gesellschaft die Wichtigkeit des DRK.“

Doch es gab auch Lob: vor allem für die gute Zusammenarbeit von DRK, Feuerwehr und Polizei. Ausführlich gedankt wurde den Firmen und Spendern, die den Ortsverein unterstützen. Wichtiger Bestandteil des DRK-Ortsvereins ist auch die Power-Senioren-Gruppe, bei der Kameradschaft und Geselligkeit nicht zu kurz kommen. „Ihr Einsatz bei Aktionen ist bemerkenswert und nicht mehr wegzudenken“, so Schriftführerin Manuela Leipert.

Die Nachwuchsförderung aber hängt am seidenen Faden: Nach wie vor sucht das Jugendrotkreuz dringend Gruppenleiter. Aktuell besuchen 11 Kinder in zwei Gruppen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren zweiwöchentlich die Gruppenstunde und üben sich neben Unternehmungen, basteln und spielen in realistischer Unfalldarstellung und Erster Hilfe. Auch beim Weihnachtsmarkt, Blutspenden und Altkleidersäcke austragen sind sie mit Eifer dabei.