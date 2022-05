Reifen Göggel plant Erweiterung für 50 Millionen Euro

Der Reifenhändler Reifen Göggel will an seinem Standort in Gammertingen 50 Millionen Euro in die Erweiterung des Lagers investieren. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, soll die Kapazität damit auf bis zu zwei Millionen Reifen steigen. Die Planung von zwei neuen Lagerhallen hat bereits begonnen.

„Getreu dem Motto ,Zukunft hat man nicht – Zukunft schafft man sich’ investiert und expandiert Reifen Göggel auf der Schwäbischen Alb“, schreibt der Reifenhändler in einer Pressemitteilung. „Lamentieren ist dem Familienunternehmer Bruno Göggel nicht seine Sache.“

Dabei verhießen die Gegenwart und auch die kommenden Jahre nicht sehr Positives, heißt es in der Mitteilung weiter. Darin verweist der Reifenhändler auf gesamtwirtschaftliche Krisen durch problematische Lieferketten, den Ukraine-Krieg, die Inflation und eine „wenig rosige Zukunft durch eine geringere Bedeutung des Automobils“. Gleichzeitig nehme der Kampf um die Kunden im Reifengeschäft und damit die Konzentration im Handel durch Übernahmen der Großen weiter zu.

Kontinuierliche Investitionen in den Online-Shop und Effizienz im Energiemanagement hätten in den vergangenen Jahren für eine gesunde Grundlage und eine positive Entwicklung des Reifengroßhändlers gesorgt. Das vergangene Wachstum biete aus Sicht von Reifen Göggel eine ausgezeichnete Basis, die Lagerkapazität um 500.000 auf zwei Millionen Reifen auszubauen.

Die Planungen für den Bau von zwei Lagerhallen mit vier und sieben Ebenen und einer Fläche von mehr als 50.000 Quadratmetern hätten bereits begonnen, die Bauarbeiten hätten teilweise schon begonnen.

Neben effizienteren Arbeitsprozessen im Lagermanagement und der Versandvorbereitung biete das neue Logistikzentrum deutlich mehr Lagerkapazität und modernere Arbeitsbedingungen. „Insgesamt können die Käufe künftig aus dem Online-Shop noch schneller an unsere Kunden ausgeliefert werden“, wird Bruno Göggel in der Mitteilung zitiert.

Als ein wesentlicher Baustein für eine stetig steigende Nachfrage hat sich aus Sicht des Unternehmens die Auslieferung der bestellten Reifen mit eigenem Fuhrpark erwiesen. „Kunden von Reifen Göggel schätzen eine zuverlässige Logistik, weshalb eine Erweiterung des Fuhrparks von 120 auf 150 Fahrzeuge geplant ist“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit seinem Investitionsvorhaben will Inhaber und Geschäftsführer Bruno Göggel sein Unternehmen für die Zukunft aufstellen. Sie biete Chancen für die nachfolgende Generation, um noch mehr aus den vorhandenen Möglichkeiten des Betriebes zu erreichen, heißt es in der Mitteilung. Der Trend zur Digitalisierung und zum Online-Handel biete gute Voraussetzungen.

Der schwäbische Reifengroßhändler Göggel stellt mit einem Marktplatz von mehr als zehn Millionen Reifen eine ausreichend hohe Warenverfügbarkeit sicher. Im Online-Shop des Unternehmens befinden sich nach eigenen Angaben mehr als 54.000 Artikel.