Inferno durch Hochzeitsfeuerwerk: Reifen Göggel äußert sich zu den Folgen des Großbrands

Nach dem Großbrand äußert sich Reifen Göggel in einer Pressemitteilung zum entstandenen Schaden und zur Zukunft des Unternehmens. Es sei eine von acht Hallen am Standort betroffen, die derzeit aber nicht Bestandteil des Geschäftsbetriebes ist, da dort Winterreifen eingelagert waren, schreibt Marketingleiter Mike Hummel am Montagmorgen in einer Pressemitteilung.

In Gammertingen war am Samstag kurz vor Mitternacht das Reifenlager des Unternehmens in Brand geraten. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Sonntagmorgen mitteilte, gingen gegen 23.30 Uhr die ersten Meldungen über einen Brand auf dem Firmengelände ein.

Auch am Sonntagmorgen steht noch eine meterhohe Rauchsäule über dem Betriebsgelände. (Foto: Thomas Warnack) Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen während eines Großbrandes auf dem Gelände eines Reifengroßhändlers und löschen das Feuer. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Millionen Euro. (Foto: Thomas Warnack) Die Asbchussanlage des Hochzeitsfeuerwerks auf dem Betriebsgelände. Ob das Feuerwerk die Ursache für den Brand ist, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. (Foto: Thomas Warnack) Das Feuerwehrauto, dass zur Brandwache für das Feuerwerk bereitgestellt war, wurde bei dem Großbrand beschädigt. (Foto: Thomas Warnack) Noch am Morgen ist die Rauchentwicklung über dem Firmengebäude des Reifenhändlers deutlich sichtbar. (Foto: Sebastian Korinth) Viele Anwohner wurden durch das Feuer aus dem Schlaf gerissen. Hier ein Blick aus einer Wohnung in der näheren Umgebung. Die Flammen waren in ganz Gammertingen und weit darüber hinaus gut zu sehen. (Foto: Privat) Das Feuer zerstört eine kombinierte Lagerhalle und ein Verwaltungsgebäude der größten Gammertingen Firma Reifen Göggel. (Foto: SDMG Kohl) Im Vordergrund sind die zerstörten Fahrzeuge von Reifen Göggel zu sehen. (Foto: SDMG Kohl) Das Übergreifen der Flammen auf das Zentrallager kann die Feuerwehr glücklicherweise verhindern. (Foto: Sebastian Korinth) Die geplante Traumhochzeit von Bruno und Corinna Göggel endet in einem Fiasko. (Foto: Sebastian Korinth)

Aus den Landkreisen Sigmaringen, Reutlingen und Biberach sowie dem Zollernalbkreis rückten nach und nach 70 Fahrzeuge mit mehreren Hundert Feuerwehrleuten an, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten dauern auch am Montag noch an.

Bestellte Ware kann geliefert werden

Inhaber und Geschäftsführer Bruno Göggel versichert nun in der Pressemitteilung, dass die gewohnten Geschäftsprozesse unvermindert weiterlaufen. „Es ist durch das Lagermanagement sichergestellt, dass die bestellte Ware, wie vorgesehen sofort ausgeliefert wird. Wir sind für unsere Kunden in gewohnter Weise da“, lässt der Geschäftsführer in einer Pressemitteilung verlauten.

Das Unternehmen unterstütze die Ermittlungen der Behörden vollumfänglich, werde sich aufgrund der laufenden Verfahren aktuell nicht weiter äußern.

Wie geplant, sollen die vorgesehenen Erweiterungsinvestitionen fortgeführt werden, schreibt Göggel weiter. Reifen Göggel zählt zu den größten Großhändlern in Deutschland, nicht zuletzt dank eines modernen Logistiksystems und dem hauseigenen Fuhrpark. Mit mehr als 120 eigenen Transportern ermöglicht die Gammertinger Firma eine Zulieferung binnen eines Tages.