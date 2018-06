Reifen-Göggel führt Schüler durch den Betrieb

Um Schulabgängern mit mittlerem Bildungsabschluss die Chance zu bieten, in Unternehmen zu schnuppern, wurde im vergangenen Jahr von der Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft des Landkreises Sigmaringen die Sommerferieninitiative Work-at-Sig (Work@sig) ins Leben gerufen. Viele Betriebe öffnen an „Jobtagen“ ihre Pforten und ermöglichen so künftigen Berufsanfängern, einen tiefen Einblick in ihr Unternehmen zu bekommen.

Auch Julia Stauß aus Hettingen, die ab dem kommenden Schuljahr die neunte Klasse der Realschule besucht, meldete sich beim Internetportal des Landkreises an. „In der Schule wurde uns das Projekt vorgestellt. Ich habe es zu Hause mit meinem Papa zusammen angeschaut und mich dann angemeldet. Letzte Woche war ich in Engelswies bei der Firma Kendrion und heute bin ich gespannt auf die Firma Reifen-Göggel“, erklärt Julia.

Um neun Uhr begrüßte Gabi Steinhart von der Firma Reifen-Göggel die fünf interessierten Schüler und Dr. Bernhard Kräußlich im Verwaltungsgebäude im Mühlburren. Sie habe ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau im letzten Jahr abgeschlossen und arbeite seither als Assistentin der Marketingabteilung des Reifengroßhandels. Danach fährte sie die kleine Gruppe in das riesige Zentrallager in der Europastraße. Stefan Göbel, Lagerleiter und somit Verwalter von etwa 1,5 Millionen Reifen plus 150 000 Motorradreifen, nahm sich Zeit und führte die Gruppe durch den Betrieb.

Die sieben Hallen, bis unter das Dach gefüllt mit Reifen, seien nach Marken sortiert. Die spannendste Halle stellte die hochmoderne Verpackungs- und Versandhalle dar. Die Reifen werden mittels der Schrumpfmaschine mit einer Folie verschweißt. „Mit unserem System sind wir den Wettbewerbern weit voraus“, ist sich der Lagerleiter sicher. Man kann die beeindruckende Wirkung der imposanten Halle an den Gesichtern der Schüler ablesen.

Wieder zurück im Verwaltungstrakt im Gammertinger Städtle bekamen die Schüler nach einer Stärkung einen Einblick in die Buchhaltung, in die Marketingabteilung und in den Telefon- und Internetverkauf. „Ich fand es auf jeden Fall interessant und aufschlussreich“, war sich Julia nach dem Morgen bei Reifen Göggel sicher. Auch für Dr. Bernhard Kräußlich ist das Projekt an sich eine Erfolgsgeschichte und soll ein fester Bestandteil in der Berufsfindung für junge Menschen werden.