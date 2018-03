Redakteure treten die Nachfolge an

Die Nachfolge von Ignaz Stösser in der SZ-Redaktion wird auf mehrere Schultern verteilt: Die Redakteure Anna Ernst und Sebastian Korinth werden sich gemeinsam um das Gebiet Alb/Lauchert kümmern. Korinth, der bislang in der Außenredaktion Pfullendorf gearbeitet hat, ist der Ansprechpartner für Gammertingen. Seine Kollegin Anna Ernst, die zum Monatsbeginn von der WAZ in Duisburg nach Sigmaringen gekommen ist, wird Ansprechpartnerin für Hettingen, Neufra und Veringenstadt.

Anna Ernst hat in Bochum die Fächer Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Praktika führten sie zur Süddeutschen Zeitung, zur Deutschen Presseagentur, zum ZDF und ins Rechercheteam der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Ihr journalistisches Volontariat hat Anna Ernst bei der Funke-Mediengruppe in Nordrhein-Westfalen und Berlin absolviert. Im Anschluss war die 28-Jährige als Redakteurin für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Duisburg tätig. Ihr besonderes Interesse gilt der Recherche. „Missstände aufzudecken und politische Entscheidungen für Bürger transparent zu machen, sind die Hauptaufgaben von gutem Journalismus“, sagt sie.

Sebastian Korinth arbeitet seit 2010 für die „Schwäbische Zeitung“. Nach zwei Jahren in der Sigmaringer Redaktion wechselte er nach Pfullendorf. Im Januar 2018 kehrte er nach Sigmaringen zurück. Vor seiner Zeit bei der SZ hatte der heute 35-Jährige ein Volontariat bei der Westfälischen Rundschau absolviert. Aufgewachsen ist er am Rande des Ruhrgebiets. In Greifswald studierte er Politikwissenschaft, Germanistik und neuere und neueste Geschichte.