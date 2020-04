Rathaus, Bücherei und Kundencenter öffnen am 4. Mai

Das Rathaus, die Stadtbücherei und das Kundencenter der Stadtwerke in Gammertingen bleiben wegen der Ausbreitung des Coronavirus bis Sonntag, 3. Mai, weiterhin geschlossen. Dann aber sollen auch in den städtischen Einrichtungen die ersten Lockerungen greifen. Die Stadtverwaltung bereitet zurzeit entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und Hygienevorgaben vor.

„Wir werden das Bürger- und Tourismusbüro als zentrale Anlaufstelle des Rathauses und die Stadtbücherei in den Gebäuden des historischen Speth’schen Stadtschlosses und des Schlossflügels frühestens ab Montag, 4. Mai wieder für den Publikumsverkehr öffnen“, schreibt Bürgermeister Holger Jerg in einer Pressemitteilung. Das allerdings gelte auch nur unter der Einhaltung bestimmter Sicherheits- und Zutrittsvorgaben sowie unter Beachtung der Hygienevorgaben. Auch das Kundencenter der Gammertinger Energie- und Wasserversorgung im Rathaus öffnet wieder für den Kundenverkehr – wenn auch in einem ersten Schritt nur vormittags.

Doch auch wenn das Rathaus wieder öffnet: Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail vorzutragen. Alle städtischen Mitarbeiter sind montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr erreichbar – sei es im Homeoffice oder im Schichtbetrieb über den Tag verteilt im Rathaus. Nahezu alle behördlichen Vorgänge können über das Bürger- und Tourismusbüro erledigt werden. Persönliche Kontakte, beispielsweise zur Übergabe von wichtigen Unterlagen oder der Leistung von Unterschriften, müssen unter Einhaltung von Mindestabständen und Hygienevorgaben vorab vereinbart werden. Auch für die Zeit nach dem 4. Mai werden die Bürger gebeten, Termine vorab abzustimmen und zunächst auf das notwendige Maß zu beschränken.

Um für Mitarbeiter, Bürger und Kunden die Gesundheitsanforderungen im Publikumsverkehr erfüllen zu können, wird bis auf Weiteres nur der neue Türeingang beim Bürger- und Tourismusbüro und dem GEW-Kundencenter geöffnet sein. Der Haupteingang ins Speth’sche Stadtschloss bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Besucher und Kunden werden gebeten, einen Sicherheitsabstand von anderthalb Metern einzuhalten und die bereitgestellten Handdesinfektionsmittel sowohl beim Eintritt als auch beim Verlassen des Hauses zu nutzen.

Darüber hinaus gilt für Rathausbesucher und Kunden die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. In besonders publikumsintensiven Bereichen des Bürger- und Tourismusbüros und des GEW-Kundencenters im Erdgeschoss sind zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden diverse Schutzvorkehrungen getroffen worden. Dazu zählen unter anderem Spuckschutz-Vorrichtungen, Markierungen auf dem Boden und Abschrankungen.

Die ebenfalls im Rathaus untergebrachte Stadtbücherei wird zusammen mit der Öffnung der Stadtverwaltung ihren Publikumsbereich im zweiten und dritten Obergeschoss des Speth’schen Stadtschlosses wiedereröffnen. Auch dort werden die Kunden gebeten, die Mindestabstände und Hygienevorgaben einzuhalten. Vor und neben den im Eingangsbereich vorhandenen Selbstverbucherplätzen sowie an der zentralen Info-Theke werden für Mitarbeiter und Kunden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Alle zurückgebrachten Medien werden vom Büchereiteam vor der Wiederausgabe desinfiziert und gereinigt. Für die Kunden werden Handdesinfektionsmittel und auf Wunsch Einmalhandschuhe oder einfache Alltagsmasken zur Verfügung gestellt. Die Wege durch die Bücherregale sind so angepasst, dass Mindestabstände eingehalten werden können. Die vorhandenen Sitzmöbel des Büchereicafés sind sicherheitshalber entfernt worden.

Der telefonische oder elektronische Bücher- und Medien-Bestellservice kann über das Büchereiportal auf der städtischen Internetseite www.gammertingen.de (Rubrik: Menschlich – Freizeit/Kultur) geordert werden. Für die Medienrückgabe muss die Stadtbücherei wie bislang nicht betreten werden: Kunden können den 24-Stunden-Rückgabeautomaten benutzen. Nach der Wiedereröffnung der Bücherei gelten deren reguläre Öffnungszeiten: dienstags von 13 bis 17 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr.