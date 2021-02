Rat vergibt Bauarbeiten für neues Wohngebiet

Der Gemeinderat Gammertingen hat in öffentlicher Sitzung am vergangenen Dienstag die baulichen Erschließungsmaßnahmen im neuen Wohnbaugebiet Kohlhalde IV – am westlichen Rand der Kernstadt – an regionale Baufirmen vergeben, damit noch im kommenden Frühjahr die Tief-, Infrastruktur- und Straßenbauarbeiten für 25 neue Wohnbaugrundstücke beginnen können. Den Auftrag dafür erhielt die Albstädter Baufirma Müller zum Angebotspreis von 848 000 Euro.

Bereits Ende vergangener Woche haben die vorbereitenden Gehölz- und Baumschneidearbeiten im Neubaugebiet und an der Straßenverbindungsspange zur Danziger Straße, im Bereich Kohlhalde II und Herdleäcker sowie in der Fortführung der Magdeburger Straße hin zum bestehenden Wohngebiet Kohlhalde III begonnen. Diese Grünmaßnahmen sind im Rahmen des Bebauungsplan- und Erschließungskonzeptes erforderlich, um für die nun im Frühjahr folgenden Tiefbaumaßnahmen die erforderlichen Trassen freizuschneiden. Nachdem im Zeitraum von 1. März bis Anfang November solche Schnittmaßnahmen nicht stattfinden dürfen, wurden die Vorbereitungsmaßnahmen für Kohlhalde IV zeitlich vorgezogen.

Der Bebauungsplan für das neue Wohngebiet Kohlhalde IV wurde im vergangenen Jahr nach sehr umfangreichen Verfahrensschritten und mehreren Anhörungsrunden noch im Dezember 2020 als Satzung beschlossen.

Die hierfür erforderlichen Umweltersatzmaßnahmen wurden bereits im vergangenen Jahr in enger Abstimmung sowie auf Basis vertraglicher Vereinbarungen zwischen den Umweltbehörden beim Landratsamt, der Stadt Gammertingen und den Grundstückspächtern auf dafür ökologisch geeigneten Ersatzflächen auf der Stadtgemarkung umgesetzt.