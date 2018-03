Rat streicht Neugestaltung des Schlossplatzes

Der kleine Schlossplatz vor dem Gammertinger Rathaus wird nun doch nicht in diesem Jahr neu gestaltet. Darauf einigte sich der Gammertinger Gemeinderat in der Haushaltsberatung am Dienstag auf Drängen der Fraktionen „Gleiches Recht für alle“ und SPD. Das überschüssige Geld wird auf die hohe Kante gelegt, denn andere Verwendungszwecke wurden nicht angesprochen.

Die Verwaltung hatte im Haushaltsentwurf vorgeschlagen, den kleinen Schlossplatz nach dem Bau des neuen Schlossflügels vorzeitig neu zu gestalten. Ursprünglich war vorgesehen, den Platz zusammen mit der angrenzenden Hohenzollernstraße zu sanieren. Da sich jedoch die Verlagerung der Bundesstraße von der Hohenzollernstraße auf die Europastraße weiter verzögert, wollte die Verwaltung das Provisorium vor dem Eingangsbereich zum Rathaus nicht länger so belassen.

Der Fraktionsvorsitzende von „Gleiches Recht für alle“, Wolfgang Lieb, ist der Ansicht, dass der Ausbau des Platzes ohne Hohenzollernstraße problematisch sei. An den Schnittstellen zwischen Platz und Straße könnten Unebenheiten entstehen. Außerdem sagte Lieb in seinem Statement zum Haushaltsplanentwurf, dass er befürchte, von der Bevölkerung gescholten zu werden wegen der halbfertigen Sache. „So wie der Platz jetzt ist, sieht jeder, dass er nicht fertig ist“, sagte er. Der Fraktionschef der SPD schloss sich Liebs Wunsch an.

Bürgermeister Holger Jerg konnte die Argumentation nicht ganz nachvollziehen. „Es tut mir halt leid“, sagte er und machte darauf aufmerksam, dass die Stadt im Besitz eines denkmalgeschützten Brunnens sei, der dringend saniert werden müsse, auch wenn er erst später auf dem Schlossplatz aufgestellt werden könne. Da auch die CDU Zustimmung fürs Zurückstellen der Gesamtmaßnahme signalisierte, kamen Räte und Verwaltung überein, von den 240 000 Euro 40 000 im Haushaltsplan für Planungsarbeiten und die Brunnensanierung zu belassen und 200 000 Euro in die Rücklage zu geben. Andere Vorschläge zur Verwendung des Geldes wurden von den Gemeinderäten direkt nicht vorgebracht.

Allerdings sieht die CDU grundsätzlich in mehreren Bereichen Handlungsbedarf. In seinem Statement machte der Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Hebeisen deutlich, dass die CDU den Haushaltsentwurf mitträgt, sich aber für die Zukunft mehr Anstrengungen in verschiedenen Bereichen wünscht, beispielsweise bei der Ärzteversorgung. Hebeisen fragte: „Wieso klappt die Ansiedlung von neuen Ärzten in Winterlingen und in Hettingen, in Gammertingen aber nicht?“ Er kritisierte auch den Handels- und Gewerbeverein, der seiner Ansicht nach zu wenig tue, um die Stadt attraktiver zu machen.

Die CDU-Gemeinderäte aus den Teilorten meldeten sich mit ihren speziellen Anliegen ebenfalls zu Wort. So wies Franz Hanner aus Kettenacker darauf hin, dass der geplante Windpark die Bürger immer noch bewege, auch wenn der Bauantrag zur Zeit auf Eis liege. Die Stadt solle das Projekt nicht weiter verfolgen. Gerhard Jaudas aus Feldhausen drängte darauf, an der Sanierung der Schule dranzubleiben und endlich auch die Inneringer Straße zu sanieren. Thomas Schmid aus Harthausen und Karl Endriß aus Bronnen äußerten sich zufrieden mit dem, was die Stadt für ihre Orte tut beziehungsweise getan hat.

Die Fraktionsvorsitzenden von „Gleiches Recht für alle“ und SPD hatten ganze Listen von Anregungen. Zwei der Kritikpunkte von Wolfgang Lieb dürften in den Albgemeinden allerdings nicht gut ankommen. So sprach er sich gegen die Subventionierung der Backhäuser durch die Stadt aus und sagte, er fühle sich verarscht durch die letzte Diskussion zu diesem Thema. Außerdem fragte er, ob die Sanierung der Feldhauser Schule so aufwendig sein müsse, wie die Stadt das mittelfristig geplant habe. Er betonte: „1,2 Millionen Euro sind viel Geld für so wenig Schüler.“

Binsch kritisierte die Verpflichtungsermächtigungen, die die Verwaltung für die Sanierung der Gammertinger Schulen in den Haushaltsplan eingestellt hat. Er forderte, sie zu streichen. Er ließ sich allerdings umstimmen, nachdem Kämmerer Siegfried Hagg und Bürgermeister Jerg erläutert hatten, dass die „VEs“ nötig seien, wenn die Stadt Zuschüsse beantrage. Binsch forderte die Verwaltung auf, neue Bauplätze auszuweisen und sich Gedanken über die Bebauung des Reiser-Stoll-Areals zu machen.

Trotz der teilweise recht kritischen Diskussionen verabschiedete der Gemeinderat den Haushaltsplan einstimmig.