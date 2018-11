Rat bringt neue Bauplätze in Bronnen und Kettenacker auf den Weg

Der Gammertinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend neue Bauplätze in den Ortsteilen Bronnen und Kettenacker auf den Weg gebracht. Damit soll 15 (potenziellen) Bauherren die Möglichkeit gegeben werden, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Bei den Gemeinderäten stieß der Vorschlag der Verwaltung auf offene Ohren. „2019 müssen wir aber auch in der Kernstadt und in Feldhausen in die Puschen kommen“, mahnte beispielsweise Stephan Binsch (SPD/Unabhängige Bürger) an.

Im Baugebiet „Innerer Grund II“ in Bronnen sind inzwischen zehn Bauplätze erschlossen worden. Acht davon wurden verkauft, manche bereits bebaut. Um der anhaltend großen Nachfrage gerecht zu werden, regte die Stadt die Umsetzung der beiden nächsten Bauabschnitte an. Diese umfassen fünf beziehungsweise sechs weitere Baugrundstücke. Ihre Erschließung wird zusammen rund 560 000 Euro kosten.

„Es handelt sich um ein wunderschönes, naturnahes Wohngebiet“, sagte Bürgermeister Holger Jerg. Werde das Projekt bei den Beratungen im Januar in den Haushalt aufgenommen, könnten die Arbeiten ausgeschrieben und im Jahr 2019 erledigt werden. Karl Endriß (CDU) berichtete, dass sich der Ortschaftsrat Bronnen-Mariaberg bereits für die Zusammenfassung der Bauabschnitte ausgesprochen habe. Diesem Vorschlag folgten am Dienstag dann auch einstimmig die Gemeinderäte.

Ebenso einstimmig fiel der Beschluss über weitere Bauplätze im Ortsteil Kettenacker aus. „Auch dort zieht die Nachfrage wieder an“, sagte Holger Jerg. Um ein bereits verkauftes Grundstück bebauen zu können, sei es nötig, die Kanalisation und die Wasserleitung zu verlängern und eine Straße auszubauen. Neben dem veräußerten Grundstück könnten dann auch zwei weitere städtische und ein privates Baugrundstück erschlossen werden. Kostenpunkt: 240 000 Euro. Sowohl in Bronnen als auch in Kettenacker werde die Stadt mittelfristig die Bauplatzpreise erhöhen müssen, merkte Jerg an.

Auf Stephan Binschs Einwand, auch in der Kernstadt und in Feldhausen neue Bauplätze zu erschließen, ging Kämmerer Siegfried Hagg ein. Entsprechende Planungsraten würden in den Haushaltsentwurf 2019 eingestellt, sagte er. „Eine Erschließung noch im Jahr 2019 wird uns allerdings nicht gelingen.“