Ein Einsatzkommando der Polizei hat vergangenen Donnerstag zwei Männer festgenommen, auf deren Konto die Raubüberfälle auf den Winterlinger Edeka-Markt im Januar sowie den Lidl-Markt in Gammertingen Ende Februar gehen sollen. Wie die Polizei mitteilte, gelang der Zugriff bei einem geplanten Raubüberfall auf einen Discounter in Orsingen-Nenzingen im Landkreis Konstanz. Die zwei Männer und ein weiterer mutmaßlicher Mittäter stehen demnach in dringendem Verdacht, noch weitere Raubüberfälle begangen zu haben. Den dritten mutmaßlichen Täter nahm die Polizei ebenfalls vorläufig fest.

Seit Januar suchte das Kriminalkommissariat Balingen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hechingen nach dem Raubüberfall auf den Winterlinger Supermarkt mit einer extra dafür eingerichteten Ermittlungsgruppe nach den Tätern. Nach einem ähnlichen Raub in Gammertingen Ende Februar war das Kriminalkommissariat Sigmaringen in die Ermittlungen eingebunden. Im Zuge der gemeinsamen Recherchen rückten drei junge Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren in den Fokus der Ermittler.Nach bisherigen Erkenntnissen hat das Trio auch den Raubüberfall auf den Netto-Markt in Bitz am 13. März dieses Jahres verübt. Bei den drei Überfällen erbeuteten die Täter insgesamt rund 17 000 Euro Bargeld.

Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen zwischenzeitlich dem Haftrichter vorgeführt. Gegen alle drei wurde Haftbefehl erlassen, sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.