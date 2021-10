„Pumuckl“ wird für Kinder zum unterhaltsamen Abenteuer

Das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ aus Simmersfeld kommt mit dem Kindertheaterstück „Meister Eder und sein Pumuckl“ in die Mehrzweckhalle am Krätzenbergweg in Mariaberg. Die Aufführung für Kinder ab fünf Jahren ist neu bearbeitet und wird am Samstag, 16. Oktober, um 15 Uhr gezeigt.

Pumuckl ist ein rothaariger Kobold, der beim Schreinermeister Franz Eder lebt, seit er an dessen Leimtopf kleben geblieben ist. Dadurch wurde der kleine Nachfahre der Klabautermänner für den Schreiner sichtbar und ist durch ein Koboldgesetz dazu verpflichtet, fortan bei ihm zu bleiben. Er ist für jeden Menschen mit Ausnahme von Meister Eder unsichtbar. An dieser Stelle beginnt das unterhaltsame Abenteuer für Kinder ab fünf Jahren in einer Neubearbeitung des Regionentheater.

Mit dabei sind Leonore Schöttle, Birgit Heintel und Markus Streubel, Regie führt Andreas Jendrusch. Die Aufführung findet unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen gemäß der aktuell gültigen Corona-Verordnung statt. Darüber hinaus muss ein 3G-Nachweis erbracht werden. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt per Luca-App oder Kontaktformular am Einlass.