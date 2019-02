Programm der Sommerkunstwoche liegt vor

Die Mariaberger Sommerkunstwoche ist eines der Highlights im Bereich der Bildenden und Darstellenden Künste in der Region. Zum zehnten Mal findet nun dieses besondere Kunstprojekt statt: in diesem Jahr vom Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August. Von A wie „Acrylmalerei“ bis Z wie „Zeichnen und Wandern“ bietet die Sommerkunstwoche auch in diesem Jahr allerlei Möglichkeiten wieder vielfältig in den Sommerkunst-Ateliers rund um die barocke Klosteranlage oder in der idyllischen Landschaft des Laucherttals Inspiration zu finden.

Unter professioneller Begleitung können die Teilnehmer in 15 Workshops aus unterschiedlichen Schaffensbereichen Arbeitstechniken ausprobieren, neue Ideen und Impulse bekommen und diese umsetzen. Das Programmheft zur Sommerkunstwoche, einschließlich aller Anmeldeinformationen, liegt nun vor und kann in Mariaberg als gedrucktes Exemplar angefordert werden. Die Anmeldung ist ab Montag, 11. März, möglich.

Kurse und Workshops

Aufgrund der hohen Nachfrage lohnt sich eine rasche Entscheidung für einen der zahlreichen Workshops: Die Weiden- und Installationskünstlerin Iris Bertz aus England bietet im Workshop „Land Art“ Flechten, Binden und Weben von Weidenruten an. „Die Kunst des Schmiedens“ kann bei Schlossermeister und Kunstschmied Michael Göttsch erlernt werden. Bei der Handweberin Sybille Weber geht es am Webstuhl um das „Verkreuzen von Fäden“.

Auch im Angebot ist der „Experimentelle Bronze Guss“ mit den Bildhauern Hanns-Martin Wagner und Anneli Bialek. „Körper in Ton“ begleitet die Bildhauerin Kassandra Becker. Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet die Reutlinger Künstlerin Tanja Niederfeld den Workshop „Groß – Wild – Bunt“ während der Sommerkunstwoche und in der Woche davor. Bei „Wandern und Zeichnen“ führt der Maler und Grafiker Wolfgang Wiebe die Teilnehmer durch das Laucherttal. Andrea Rekšans und Stefan Vollrath bieten zum wiederholten Male ihren Kurs „Holzbildhauerei“ an. Der „Experimentellen Malerei“ widmet sich Gernot Bizers Workshop. Der Fotograf und Lichtkünstler Laurenz Theinert bietet den Workshop „Fotografie und Bildbearbeitung“ an.

Für Jugendliche und junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren gibt es in diesem Jahr den Workshop „Street Art – Kunst aus der Sprühdose“ mit Florian Kaiser und Moritz Bader.

Angebote für Jüngere

Auch für die jüngere Generation gibt es in diesem Jahr wieder interessante Angebote: Für Kinder von sechs bis neun Jahren bietet Ann-Katrin Bilharz den Workshop „Kunstwerkstatt“ an. Die gleiche Altersgruppe kann sich bei „Schweine mit und ohne Flügel“ mit Ro Beiter im Fertigen von Papierskulpturen üben.

Ältere Kinder von zehn bis 14 Jahren können bei Fridolin Hospach und Aglaia Stave den Workshop „Abenteuer Natur Kunst“ besuchen. Auch der Workshop „Kunst Dreierlei“ von Wolfgang Gross ist für diese Altersgruppe geeignet. Wer nur an einzelnen Tagen in die Kunst eintauchen möchte, der findet täglich im Offenen Sommerkunstatelier den nötigen Freiraum. Es kann gemalt, gezeichnet, gedruckt – in jeglicher Art gestaltet werden.

„Ob erprobte oder angehende Künstler: Im Vordergrund steht die kulturelle Teilhabe für Menschen unabhängig von Behinderung oder künstlerischer Vorausbildung“, betont Mariabergs Vorstand Rüdiger Böhm. Neben der künstlerischen Erfahrung sei auch die Begegnung ein zentraler Aspekt der Sommerkunstwoche.

Die Workshopkosten der Mariaberger Sommerkunstwoche betragen 285 Euro je Erwachsenenkurs und 145 Euro für Kinderkurse – es gibt eine Ermäßigung für mehrere Kinder aus der gleichen Familie. Sowie 205 Euro für den Workshop der 15 bis 25-Jährigen. Hinzu kommen Kosten für Material, Unterkunft und Verpflegung.