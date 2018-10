Programm bringt Feldhauser Grundschüler in Bewegung

Um eine gesunde Entwicklung ihrer Mädchen und Jungen zu fördern, beteiligt sich die Grundschule Feldhausen am Programm „Fit4Future“. Im Mittelpunkt steht dabei die Umsetzung von drei Zielen: mehr Bewegung, gute Ernährung sowie eine stressfreie, positive Lernatmosphäre.

„Die drei Module unterstützen die Schulen in ihrem Bemühen, die Lebensgewohnheiten der sechs- bis zwölfjährigen Schüler nachhaltig positiv zu beeinflussen“, schreibt die Grundschule Feldhausen in einer Pressemitteilung. „Das Programm sensibilisiert die Zielgruppen, zeigt Möglichkeiten und vermittelt Impulse für eine gesunde Entwicklung im Kindesalter.“ Es gebe jungen Menschen die Chance, physisch und psychisch fit zu werden und es in Zukunft auch zu bleiben.

Umgesetzt wird das Projekt drei Jahre lang in Form von Workshops, Kommunikationsmitteln und Veranstaltungen. Die Schule bekommt eine Spieltonne, eine Box mit Spiel- und Sportgeräten und eine professionelle Einführung in das entsprechende Zubehör. Die Spieltonne wurde bereits geliefert. „Die Schüler hatten große Freude beim Auspacken und Ausprobieren“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Sportgeräte werden teilweise in Bewegungspausen, aber auch im Sportunterricht eingesetzt.“ Es sei wissenschaftlich bewiesen, dass starke, gesunde und glückliche Kinder leichter lernen.

Die Cleven-Stiftung bietet ihre Gesundheitsinitiative „Fit4Future“ seit 2005 in ganz Deutschland an – an rund 700 Schulen mit 200 000 Schülern. Unterstützung gibt es dabei von Kooperationspartnern aus allen Bereichen der Gesellschaft. Seit Mai 2016 wird die Initiative in erweiterter Form gemeinsam von der Cleven-Stiftung und der Krankenkasse DAK verantwortet.