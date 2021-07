Priester kehrt für seinen ersten Gottesdienst in die Heimat zurück

Der Jungpriester und gebürtige Harthauser Michael Schmid hat am Sonntag in der Kirche St. Nikolaus in Feldhausen seinen ersten Gottesdienst gehalten. Eigentlich hätte dieser in der Kirche in Harthausen stattfinden sollen – doch diese war dafür einfach zu klein. Am Donnerstag soll es aber eine weitere Freiluftfeier bei der Linsenbergkapelle in Harthausen geben.

Der 37-jährige Michael Schmid hatte nach seinem Abitur am Gymnasium Gammertingen zunächst ein Studium im Bauingenieurwesen abgeschlossen und anschließend fünf Jahre lang in diesem Beruf gearbeitet. Ein Schlüsselerlebnis sei eine Wallfahrt im Jahr 2010 gewesen, bei der er sehr viel Gnade erfahren habe, sagt er. Der Glaube an Gott wurde für ihn immer wichtiger.

Nach längerer und intensiver Prüfungszeit habe er sich entschlossen, seinem inneren Ruf zu folgen und sein Leben ganz Jesus zu schenken, sagt Michael Schmid. Sein Studium der katholischen Theologie absolvierte er in Augsburg und in Rom. Daran schloss sich das pastorale Praktikum in der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim an. Am 27. Juni war dann ein ganz großer Tag für Michael Schmid: Im Hohen Dom zu Augsburg wurde er zum Priester geweiht.

Die Feier der Primiz, also die erste heilige Messe als Hauptzelebrant fand am Sonntag in seiner Heimatgemeinde Harthausen statt. Es sei durchaus üblich, in der Heimatpfarrei seine Primiz zu feiern, erklärt der junge Priester. Diakon Harald Stehle stand ihm dabei zur Seite. Die leichte Nervosität und die Freude, in seiner Heimatgemeinde einen Gottesdienst zu halten, waren Michael Schmid anzumerken. Angesichts der Tageslesung habe er schmunzeln müssen, sagte er. Diese drehte sich um Jesus, der als Neupriester zum ersten Mal in seiner Gemeinde predigte. Zum Abschluss des Gottesdienstes erteilte Schmid den Kirchenbesuchern den Einzelprimizsegen.

Am Donnerstag, 8. Juli, um 19 Uhr findet eine weitere Nachprimizfeier im Freien bei der Linsenbergkapelle in Harthausen statt. Vom 16. bis zum 29. August wird Michael Schmid die Urlaubsvertretung für Pfarrer Wolfgang Drescher in der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingenübernehmen. Im September wird er dann seine erste Kaplanstelle in Marktoberdorf antreten.