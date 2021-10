Polnischer Pianist spielt sich durch das vereinte Europa

Man kann es als glückliche Fügung ansehen, dass am Samstagabend, nach langer pandemiebedingter Pause der Gammertinger Schlosskonzerte, das musikalische Leben genau mit jenem Programm in den Schlosssaal des Rathauses zurückkehrte, das im Frühling vergangenen Jahres als eines der ersten hatte ausfallen müssen. Zum fünften Mal durfte das Publikum den international tätigen Pianisten Wojciech Waleczek aus Polen begrüßen.

Für den bemerkenswerten Abend hatte dieser ein Programm im Gepäck, mit dem er die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine musikalische Reise durch Zeit und Raum der gesamten Europäischen Union mitnahm. In aufwendiger Recherchearbeit hatte Waleczek Komponisten und deren Werke ausfindig gemacht und daraus ein „Europäisches Klavierrecital“ zusammengestellt, das 25 Klavierstücke aus allen 27 EU-Mitgliedsstaaten umfasst, wertfrei alphabetisch nach ihren englischsprachigen Ländernamen geordnet.

So vielfältig und facettenreich wie die Regionen der Europäischen Union präsentierte Wojceich Waleczek nuancenreich Musik aus insgesamt sechs Jahrhunderten: als ältestes Stück aus der Renaissance eine Toccata des schon zu Lebzeiten europaweit bekannten Niederländers Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), ganz modern dagegen das „Prelüüd No. 1“ des Esten Eduard Tubin (1905-1982), das mit weitläufigen chromatischen Melodieelementen in freien Tonalitäten spielt. Bewundernswert souverän gelang es dem Solisten, in den sehr unterschiedlichen Werken stets Stimmung und Duktus der jeweiligen Stücke zu treffen.

Das jüngste Stück im Programm stammt aus der Feder von David Pentecost (geboren 1940), einem nach Zypern übergesiedelten Briten. Seine 2014 komponierte „Reverie“ steht ganz im Stil romantischer Klaviermusik des 19. Jahrhunderts, wie sie zu jener Zeit quer durch ganz Europa komponiert und gespielt wurde.

Wojciech Waleczek hatte bei manchen Ländern die Qual der Wahl: Welches Stück passt ideal in Länge und Charakter ins ganze Konzept? Er entschied sich unter anderem für zwei größere Werke, die jeweils zwei Länder in Spiel brachten: Die Etüde Nr. 6 des gebürtigen Ungarn Franz Liszt (1811-1886) ist die Klavierbearbeitung des Capriccio Nr. 24 von Nicolo Paganini (1782-1840) aus Italien – ein großes virtuoses Werk, das Solist und Instrument technisch und musikalisch alles abverlangt.

Ebenso anspruchsvoll sind die „Variations Brillantes Op. 12“ des gebürtigen Polen Frédéric Chopin (1810-1849) über ein Thema aus der französischen Oper „Ludovic“ von Jacques Halévy (1799-1862). Mit fantastischer Präzision und viel musikalischem Gespür gestaltete der Pianist vielfältige Stimmungen von virtuos perlenden Läufen über sanft schwingende Klänge hin zu majestätisch-wuchtigen Klangkaskaden – stets innig mit der Musik und dem Instrument verbunden, ein nicht nur hörenswertes, sondern auch sehenswertes Ereignis.

Weitgehend unbekannt waren die mächtigen Akkorde der bulgarischen Nationalhymne, klanglich in starkem Gegensatz zu den nachdenklich wirkenden nordisch-meditativen Werken des Dänen Carl Nielsen (1865-1931) und des Finnen Oskar Merikanto (1868-1924). Neben diesen und noch vielen weiteren Stücken erfreute Waleczek sein Publikum mit wohlbekannten Stücken wie Mozarts „Türkischem Marsch“ und Bachs „Air“ aus den „Goldberg-Variationen“. Beim „Donauwellenwalzer“ dürfte jedoch so manchen die rumänische Herkunft des Komponisten Ion Ivanovici (1845-1902) überrascht haben.

Für den begeisterten Schlussapplaus bedankte sich der Künstler – was könnte besser passen – mit Beethovens „Ode an die Freude“, der offiziellen Hymne der Europäischen Union.