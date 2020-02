Der Schlosssaal in Gammertingen war brechend voll beim traditionellen städtischen Narrenempfang, der am Sonntag vor der Fasnet stattfindet und die Gammertinger Hausfasnet mit einem Glockenschlag einläutet. Mit der tatkräftigen Unterstützung durch die Katzenmusik und vielen närrischen Frotzeleien von Bolizei Brolde Karl-Josef Bögle, von Zunftmeister Harry Vojta und von Bürgermeister Holger Jerg, wurde die Ordensverleihung närrisch gefeiert.

Den Auftakt der närrischen Begrüßung durch Bolizei Brolde war einmal mehr eine gelungene und lustige Rundumschau über das Geschehen in Gammertingen und seine Teilorte. Nach dem Motto „Dr Brolde spricht jetzt dia Sacha a, mo sonst ’s ganz Jahr niemand saga ma“ reimte er gekonnt und verpackte seinen Text in der Melodie der schwäbschen Eisenbahn, bei der die Narren sofort in den Refrain „Hoorig, hoorig, isch dia Katz“ einstimmten. Die Selbstironie kam dabei nicht zu kurz, denn Brolde, der selbst Stadtrat ist, bestätigte dem „Gmoidsrot“ und „am Schultes ewiges Schwätza“ in den Sitzungen.

„Nach diesem Auftritt zu schwätzen, ist mehr als schwierig“, eröffnete Bürgermeister Holger Jerg seinen Beitrag. Nicht singend, aber ebenfalls gut gereimt gab sich der Schultes als Eskimo aus, der auf seiner langen Reise vom Nordpol mit seiner Familie schließlich im schönen Gammertingen ankommt. Auch er setzte einige kommunalpolitische Spitzen.

Ganz andere Töne schlug Zunftmeister Harry Vojta an, denn seine närrischen Erkenntnisse und Weisheiten ob der vielen schwierigen Themen mündeten immer darin, in Anlehnung an den Beatles Welthit „Let it be“, dass man es besser bleiben lassen sollte.

Bei der 47. Wiederholung der Verleihung des städtischen Narrenordens konnte Bürgermeister Holger Jerg wiederum zwei sehr verdiente Narrenmitglieder auszeichnen. Roland Bieger ist seit 1988 aktiver Zunftrat und kümmert sich als gelernter Fernmeldetechniker zuverlässig um technische Belange sowie um die Vorbereitung und Umsetzung zahlreicher Umzüge, ebenso Frank Endreß, der seit Jahrzehnten als Haus- und Hof-Fotograf die Gammertinger Hausfasnet dokumentiert.