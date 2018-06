Polizeiposten zieht ins frühere Forstamt

Weit müssen die Beamten ihre Kisten zwar nicht schleppen, lohnen dürfte sich ihr Umzug aber allemal: Der Gammertinger Polizeiposten zieht aus seinem derzeitigen Domizil an der Hohernzollernstraße 11 ins ehemalige Forstamt an der Hohenzollernstraße 9. „Das ist hier einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt der Postenführer, Hauptkommissar Jürgen Steinle, über die bisherige Dienststelle. Sie wirkt in der Tat ein wenig altertümlich und vor allem beengt: Steinles Zimmer ist Büro, Umkleide und Technikraum in einem, auch Akten werden dort aufbewahrt. Außerdem liegen dort die Autoschlüssel: „Wenn die jemand braucht, kommt er in mein Büro – egal, ob ich zum Beispiel gerade eine Besprechung habe“, sagt Steinle. Der Kopierer steht im Flur und ist irgendwie im Weg, aber einen besseren Platz gibt es nicht. „Fünf Polizeibeamte und eine Schreibkraft teilen sich bei uns vier Räume und die Sanitäranlagen“, sagt Steinle. Umkleideräume? Fehlanzeige. Und auch einen gemeinsamen Sozialraum gibt es nicht.

Umzugspläne gibt es seit 2008

Steinle ist daher froh, dass es nun endlich etwas wird mit dem Umzug, denn „die Pläne dafür bestehen bereits seit 2008“, sagt er. „Aber irgendwann ist man dann dran.“ Im vergangenen Sommer haben die umfangreichen Umbauarbeiten im Nachbargebäude begonnen. Ein paar Eimer Farbe reichen indes nicht, um aus einem Forstamt einen Polizeiposten zu machen – die Sicherheitsanforderungen sind hoch. „Wir brauchen eine Besucherschleuse und einen Verwahrraum“, sagt Steinle. Hinzu kommen gesicherte Bereiche für Waffen und auch für Akten. Und weil Panzerglas und schwere Stahltüren ein deutlich höheres Gewicht haben als normale Fenster und Türen, hielt der Umbau auch die eine oder andere Überraschung bereit. „In Sachen Statik musste an manchen Stellen mit zusätzlichen Trägern nachgebessert werden“, sagt Steinle.

Doch nun sieht alles gut aus, der Umbau soll Ende Mai abgeschlossen sein. „Wir ziehen dann wahrscheinlich Ende Juni oder Mitte Juli um“, sagt Steinle. In jedem Fall müsse sichergestellt sein, dass Möbelwagen, Telefonanlage und Server gleichzeitig und termingerecht anrollen beziehungsweise umgeschaltet werden, „damit wir am nächsten Tag wieder einsatzfähig sind“, sagt Steinle.

Polizei bekommt viel mehr Platz

Insgesamt kostet der Umbau des ehemaligen Forstamtes das Land rund 320000 Euro. Endgültig abgerechnet wird zwar erst am Schluss, aber die Kosten bleiben wahrscheinlich unter den ursprünglich veranschlagten 350000 Euro, sagt Hermann Zettler, Amtsleiter von Vermögen und Bau in Ravensburg. Der Landesbetrieb ist für Landesimmobilien und für die Unterbringung von Behörden des Landes verantwortlich. „Die Voraussetzungen im alten Gebäude waren einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt auch Zettler.

Neben einem moderneren Umfeld wird die Polizei in Gammertingen nach dem Umzug auch deutlich mehr Platz haben. Bislang ist der Polizeiposten auf 175 Quadratmetern untergebracht, künftig werden es 243 Quadratmeter sein, sagt Zettler. Im neuen Polizeiposten gibt es reine Sachbearbeiterzimmer, einen Technikraum und getrennte Damen- und Herrenumkleiden sowie Sanitäranlagen. Auch ein großer Sozialraum mit eingebauter Küche ist vorhanden, in dem die Polizisten, Mitarbeiter und Besucher auch mal richtig und in Ruhe Pause machen können. Und Steinles Büro ist einfach nur Büro – und nicht auch noch Umkleide, Technikraum und Aktenschrank.

Das Gebäude des bisherigen Polizeipostens gehört dem Land, das angrenzende der Stadt. Darin ist die Sozialstation St. Martin Veringen-Gammertingen untergebracht, im Obergeschoss befindet sich das Museum im „Alten Oberamt“. Die Gebäude sind wie Legosteine miteinander verzahnt – im Obergeschoss nutzt die Polizei Teile des städtischen Gebäudes als Büroraum, im Erdgeschoss hat die Stadt im „Landesteil“ Sanitäranlagen untergebracht. Die Stadt Gammertingen kann sich vorstellen, dem Land das Haus abzukaufen, wenn die Polizei umgezogen ist. „Denkbar wäre, dass wir das Museum erweitern und das historische Stadtarchiv dort unterbringen“, sagt Bürgermeister Holger Jerg. Das Land habe der Stadt auch bereits ein Angebot gemacht – allerdings sei „die Summe so exorbitant hoch, dass wir sie nicht bezahlen wollen. Wir haben Interesse, aber nicht zu jeglichen Konditionen“. Konkrete Zahlen nennt Jerg nicht, aber „das Land möchte einen mittleren sechsstelligen Betrag für das Gebäude haben. Und wir wollen nicht über 100000 Euro hinausgehen.“ Er hofft nun, dass sich Stadt und Land noch einigen – ansonsten könnte auf beide Parteien wegen der „Über-Kreuz-Nutzung“ ein Rückbau zukommen. „Und das wäre für alle ein ziemlich großer Aufwand“, sagt Jerg.