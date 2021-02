Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 6 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen Gammertingen und Harthausen ereignete. Wie das zuständige Polizeipräsidium in Ravensburg in einer Meldung mitteilt, war die 19-jährige Fahrerin eines Audi auf der Eichertstraße in Richtung Harthausen unterwegs, als ihr eigenen Angaben zufolge ein mittig fahrender schwarzer Kleinwagen entgegen kam. Da der Unbekannte nicht ordnungsgemäß in die Fahrspur einlenkte, wich die 19-Jährige nach links aus, um eine Kollision zu verhindern, und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.