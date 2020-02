Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls am Montagvormittag auf der Landesstraße 253 zwischen Gammertingen-Harthausen und Inneringen.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Dienstag mitteilte, waren dort gegen 11.45 Uhr ein Mini Cooper und ein VW Golf hintereinander in Richtung Inneringen unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Kreisstraße 8205 bei Gammertingen-Feldhausen setzten beide Fahrer fast gleichzeitig zum Überholen einer kleinen Fahrzeugkolonne an. Dabei stießen der Mini und der VW zusammen. Bei dieser Kollision entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.