Polizei sucht Hinweise auf Unfallfahrer

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen unbekannten Fahrzeugfahrer, der in Gammertingen einen geparkten Ford beschädigt hat.

Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, an der Burladinger Straße. Vermutlich stieß in dieser Zeit ein Lastwagen oder Sattelzug beim Rangieren gegen das in einem Hofraum stehende Auto. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 entgegen.