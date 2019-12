Polizei sucht Hinweise auf Kleinlaster

Nach einem Unfall am frühen Mittwochmorgen auf der Reutlinger Straße (Bundesstraße 313) in Gammertingen hat sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, geriet der unbekannte Fahrer eines Kleinlasters mit Anhänger gegen 5.30 Uhr zu weit nach links. Daraufhin kollidierte er seitlich mit einem Fiat Punto. Dessen 53-jähriger Fahrer hielt sofort an, der Fahrer des Kleinlasters kehrte jedoch nicht an die Unfallstelle zurück, sondern setzte seine Fahrt fort. Der Unfall ereignete sich auf Höhe eines Geschäfts im Bereich der Hausnummer 2. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/921687 entgegen.