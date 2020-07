Polizei sucht einen mutmaßlichen Verkehrssünder

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag zwischen 18.30 und 19 Uhr auf der L 253, Einmündung Kettenacker, einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Im Anschluss nötigte er diesen durch vorsätzliches Abbremsen fast bis zum Stillstand, das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte befuhr mit seinem hellblauen VW Passat die K 8204. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines Dacia, welcher sich auf der L 253 befand. Er fuhr knapp vor diesem auf die L 253 in Fahrtrichtung Sigmaringen ein, sodass der 39-jährige Dacia-Fahrer sehr stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der geschnittene Autofahrer versuchte den vor ihm fahrenden Unbekannten durch Hupen und Lichtsignale auf sein gefährliches Fahrverhalten aufmerksam zu machen und diesen zum Anhalten zu bewegen. Der unbekannte VW-Fahrer reagierte sehr ungehalten und bremste unvermittelt so stark ab, dass der Geschädigte eine Vollbremsung einleiten musste, um ein Auffahren zu vermeiden. Im Anschluss beschleunigte der Passat-Fahrer und fuhr davon. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen eines Verkehrsdelikts gegen den VW-Fahrer.

Mehr zum Thema Gammertingen Einbrecher stehlen Bauwerkzeuge