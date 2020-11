Polizei sucht Eigentümer eines gestohlenen Mountainbikes

Dem Polizeiposten Gammertingen ist es gelungen, eine Sachbeschädigung und einen Fahrraddiebstahl von Sonntag, 25. Oktober, aufzuklären. Gesucht wird allerdings noch nach dem Besitzer eines gelben Mountainbikes.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag mitteilte, soll eine Gruppe junger Menschen am 25. Oktober gegen 17 Uhr die Bahnhofstraße und das Wartehaus einer dortigen Bushaltestelle mit Farbe beschmiert haben. In diesem Zusammenhang soll auch das unverschlossen abgestellte Fahrrad gestohlen worden sein. Den Ermittlern ist es mittlerweile gelungen, das Fahrrad sicherzustellen und vier Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 20 Jahren zu identifizieren. Diesen droht nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Fahrraddiebstahls.

Unklar bleibt weiterhin, wem das gestohlene gelbe Mountainbike gehört. Der Eigentümer des Fahrrads wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07574/921687 bei der Polizei zu melden.