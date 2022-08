Polizei nimmt Katalysatoren-Diebe fest

Drei Männer, die offenbar auch einen Diebstahl in Gammertingen begangen haben, sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Tübinger Stadtteil Derendingen festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen, ist dieser Erfolg einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken.

Anwohner hört verdächtige Geräusche

Er bemerkte, wie sich die Tatverdächtigen gegen 4 Uhr an einem an der Roßbergstraße im Freien geparkten Toyota zu schaffen machten – offenbar, um den Katalysator des Wagens zu stehlen. Der Anwohner, der die dabei verursachten Geräusche hörte, alarmierte daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte des Polizeireviers Tübingen nahmen die Männer noch am Tatort fest. Gegen die Beschuldigten im Alter von 22, 28 und 31 Jahren ermitteln nun die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine auf die Bekämpfung der schweren Eigentumskriminalität spezialisierte Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen.

Ermittler gehen von Bandendiebstahl aus

Die Männer stehen unter dem dringenden Verdacht, schweren Bandendiebstahl begangen zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass die Beschuldigten noch für weitere Katalysatorendiebstähle an Autos der Marke Toyota in Betracht kommen, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Unter anderem gehen die Ermittler konkreten Hinweisen zu Straftaten nach, die sich in den vergangenen Wochen unter anderem in Gammertingen, Uhldingen-Mühlhofen, Singen und Rottweil ereignet hatten. Die drei Tatverdächtigen wurden am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der gegen sie Untersuchungshaft anordnete.