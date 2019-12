Polizei findet vermissten Jugendlichen

Nach einer mehrstündigen Suche hat die Polizei am späten Mittwochabend einen vermissten Jugendlichen aus Gammertingen ausfindig gemacht.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Donnerstag mitteilte, wurde am späten Mittwochabend im Gammertinger Stadtgebiet nach einem Jugendlichen gefahndet, der zuvor von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden war. Da davon ausgegangen werden musste, dass sich der Jugendliche in einem psychischen Ausnahmezustand befand, war eine Eigengefährdung nicht auszuschließen. Die Polizisten überprüften mehrere Adressen, an denen der Vermisste vermutet wurde und trafen ihn schließlich gegen 1 Uhr nachts an, als er sich auf dem Weg nach Hause befand. Polizisten brachten den Jugendlichen zu seinen Erziehungsberechtigten.