Polizei ermittelt nach Einbruchserie in Gammertingen

Einbrecher sind in der vergangenen Woche in eine Schule, eine Gaststätte und ein Autohaus in Gammertingen eingebrochen. Ein gestohlenes Auto wurde später an der Bundesstraße 28 in Reutlingen entdeckt. Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen – und prüft unter anderem, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg erst jetzt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, ereignete sich der Einbruch ins Autohaus in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die bislang unbekannten Täter hätten Elektronikgeräte im Gesamtwert eines dreistelligen Euro-Betrags entwendet, schreibt Polizeisprecher Christian Sugg. Nach SZ-Informationen soll es sich dabei um einen Laptop, ein Handy, einen Scanner und ein Tablet handeln. Außerdem nahmen die Einbrecher die Fahrzeugschlüssel eines Autos an sich und fuhren mit dem Vorführwagen davon. Später tauchte dieser in Reutlingen wieder auf, wo ihn Mitarbeiter des Autohauses abholten. Vermutlich nach einem Unfall waren am Auto zwei Reifen und zwei Felgen beschädigt worden. Im Innenraum wurden offenbar mutwillig Getränke verschüttet, sodass der Wagen nun aufwendig gereinigt werden muss.

In der gleichen Nacht wurde auch in den bereits sanierten Teil des Gebäudes 5 der Laucherttalschule eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume im Gebäude an der Kiverlinstraße und brachen unter anderem mehrere (Lehrer-)Schränke auf. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 800 bis 1000 Euro. Die Einbrecher hätten offenbar eine geringe Menge an Bargeld aus den Schränken erbeutet, so der Polizeisprecher. Weitere Wertgegenstände seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gestohlen worden. Inzwischen war auch die Firma vor Ort, die die Schränke eingebaut hat, um den Schaden zu begutachten. „Lassen sich die Schränke reparieren, dürfte die geschätzte Schadenssumme in etwa stimmen“, sagt Dieter Grißlich, Mitarbeiter des Gammertinger Stadtbauamts. „Müssen wir die Schränke ersetzen, dürfte der Schaden deutlich höher sein – womöglich um mehrere Tausend Euro.“

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen unbekannte Täter über ein Fenster in eine Gaststätte an der Sigmaringer Straße ein. Dort erbeuteten sie Münzgeld in unbekannter Höhe – laut Polizei vermutlich einen niedrigen dreistelligen Betrag. Beim Einbruch richteten die Täter Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro an.