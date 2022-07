Polizei, Anwohner, Pyrotechniker: Das sagen Betroffene zum Großbrand bei Reifen Göggel

Nach dem verheerenden Feuer beim Gammertinger Reifenhändler Göggel am Wochenende gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Die Flammen hatten eine von acht Hallen zur Hälfte zerstört. Zahlreiche Reifen verbrannten, Fahrzeuge gingen in Flammen auf, Gasflaschen explodierten. Kurz zuvor feierte Firmeninhaber Bruno Göggel auf dem benachbarten Privatgrundstück seine eigene Hochzeit – inklusive Feuerwerk. So äußern sich Betroffene zu dem Unglück:

Das sagt der Reifenhändler

„Wir sind für unsere Kunden in gewohnter Weise da“, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung vom Montagvormittag. Weil dort Winterreifen gelagert waren, sei die abgebrannte Halle nicht Teil des laufenden Geschäftsbetriebs. Inhaber und Geschäftsführer Bruno Göggel versichere, dass „die gewohnten Geschäftsprozesse unvermindert weiterlaufen“.

Bestellte Ware werde wie vorgesehen sofort ausgeliefert. Das Unternehmen unterstützte die Ermittlungen der Behörden vollumfänglich, könne sich zum laufenden Verfahren aber nicht weiter äußern. An der im Mai angekündigten Erweiterung für 50 Millionen Euro, unter anderem mit zwei neuen Lagerhallen, halte der Reifenhändler fest.

Das sagen die Ermittler

Für die Polizei steht die Ermittlung der Brandursache weiter im Vordergrund. „Brandermittler sind vor Ort im Einsatz. Zusätzlich wird ein Brandgutachter hinzugezogen“, sagte Christian Sugg, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, der „Schwäbischen Zeitung“ am Montag. Ob das gegen 23 Uhr gezündete Feuerwerk im Zusammenhang mit dem Brand stehe, könne die Polizei weder bestätigen noch dementieren. „Dazu ist die Faktenlage noch zu dünn“, sagte Sugg.

Wie lange die Ermittlungen andauern werden, sei noch offen. Ähnlich äußerte sich Ronny Stengel als Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Hechingen. Erfahrungsgemäß könnten bis zur Ermittlung der Brandursache noch einige Wochen vergehen, sagte er der SZ.

Das sagt der Bürgermeister zum Feuerwerk

Nach Auskunft von Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg musste die Stadtverwaltung das Feuerwerk nicht eigens genehmigen. Der vom Veranstalter beauftragte Feuerwerker verfüge über die nötige Zulassung durch das zuständige Landratsamt Esslingen, sagte Jerg der SZ. Das Feuerwerk habe der Fachmann Mitte Mai wie gesetzlich vorgeschrieben bei der Stadt Gammertingen angemeldet. Diese nahm den geplanten Veranstaltungsort in Augenschein, gab eine Stellungnahme ab und bestätigte die Anmeldung.

„Wie er zum Beispiel die anhaltende Trockenheit beurteilt, liegt im Verantwortungsbereich des Feuerwerkers“, sagte Jerg. „Dieser muss entscheiden, ob er das Feuerwerk durchführen kann oder nicht.“ Dass die Stadt, wie in den sozialen Netzwerken unterstellt, Unternehmer Bruno Göggel bestimmte Privilegien einräume, dementiert der Bürgermeister: „Unter den gleichen Bedingungen hätte auch jeder andere Veranstalter ein solches Feuerwerk durchführen dürfen“, sagt er.

So äußert sich die Stadt zur Umweltbelastung

In Abstimmung mit dem Umweltamt beim Landratsamt Sigmaringen würden zu Beginn der Woche weitere Untersuchungen und Bodenproben in der Stadt und Region durch externe Fachexperten auf mögliche Belastungen durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montagmittag. Sollte dabei etwas Auffälliges festgestellt werden, würden Stadt und Umweltamt die Bürgerinnen und Bürger direkt informieren.

Eine von acht Hallen des Reifenhändlers brennt in der Nacht von Samstag auf Sonntag nieder. Trotzdem geht der Geschäftsbetrieb am Montag weiter. (Foto: Thomas Warnack)

Einwohnern werde allerdings dazu geraten, bis zum Abschluss der Untersuchungen auf den Verzehr von Obst und Gemüse aus dem Garten zu verzichten. Dank der Oberflächenwasserrückhaltung auf dem Betriebsgelände sei kein Löschwasser nach außen gelangt, sondern im Kreislauf mehrfach für die Löscharbeiten verwendet worden.

Mit Tankwagen sei das mehrfach verwendete und belastete Löschwasser zur ordnungsgemäßen Behandlung in die Kläranlagen in Gammertingen und Riedlingen gebracht worden. Auch dort habe während der Löscharbeiten keine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden.

Das sagt ein Anwohner

„Unsere Befürchtungen sind wahr geworden“, sagt Anwohner Holger Morgenstern, der mit seiner Familie an der Breslauer Straße wohnt. Gegen Mitternacht wird sie auf die Flammen beim nahe gelegenen Reifenhändler aufmerksam – und packt für den Fall, dass sie das Haus verlassen muss, schnell das Nötigste zusammen. „In der ersten Zeit schlugen die Flammen richtig hoch, es waren immer wieder Explosionen zu hören“, berichtet der Anwohner.

Ein Feuerwehrfahrzeug wird durch die enorme Hitze beim Brand beschädigt. Noch am Montag flammen immer wieder Glutnester auf dem Firmengelände auf. (Foto: Thomas Warnack)

„Gegen 2, 3 Uhr war dann aber klar, dass wir wohl zu Hause bleiben können.“ Schon einmal hatte Morgenstern den Brand bei einem Reifenhändler hautnah miterlebt: 1995 beim Automobilzulieferer Reiff in Betzingen – als Einwohner des Reutlinger Stadtteils Ohmenhausen. Seit diesem größten Brand in der Nachkriegsgeschichte der Reutlinger Feuerwehr trieb ihn die Sorge um, dass sich ein solches Inferno wiederholen könnte.

Der Brand am Wochenende trage nicht gerade zu seiner Beruhigung bei, sagt Morgenstern. Schließlich habe nur ein Teil des Firmengebäudes gebrannt. „Was wäre passiert, wenn die Flammen auch noch auf das Zentrallager übergegriffen hätten?“, fragt er. „Zumal die Löschwasservorräte offenbar nicht ausgereicht haben.“ Brandschutzkonzept und Wasservorräte müssten dringend auf den Prüfstand gestellt werden, sagt Morgenstern. „Die Feuerwehr muss für den Worst case gerüstet sein.“

Das sagt der Feuerwehrkommandant

Wegen der topografischen Lage des Gewerbegebiets Herdleäcker sei die Löschwasserversorgung dort grundsätzlich eine Herausforderung, sagt Gammertingens Feuerwehrkommandant Daniel Zeiler. Dass die unterirdischen Löschwassertanks des Reifenhändlers nach einer gewissen Zeit erschöpft waren, sei aber kein unvorhergesehenes Problem.

Feuerwehren aus vier Landkreisen bekämpfen den Brand beim Gammertinger Reifenhändler Göggel. Dessen Chef Bruno Göggel hatte bis dahin die Hochzeit mit seiner Frau Corinna gefeiert. (Foto: Simon Adomat/Imago)

„Sie dienen ohnehin dazu, die Zeit zu überbrücken, bis andere Maßnahmen greifen“, sagt Zeiler. Dazu gehörten auch das Anliefern von Wasser durch Landwirte und das Pumpen von Wasser aus der Lauchert. „Es gab keine Wassernot“, unterstreicht der Kommandant. Wären weitere Gebäude vom Brand betroffen gewesen, hätte die Löschwasserversorgung weiter ausgebaut werden können.

Am Montag waren die Feuerwehren aus der Region weiter mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. An verschiedenen Stellen flammten immer wieder Glutnester auf. Am Nachmittag wurde das beschädigte Gebäude mit Hilfe eines Baggers abgetragen. Zeiler ging davon aus, dass die Arbeiten noch bis in die Nacht andauern werden.

Das sagt der Feuerwerk-Fachmann

Selbstverständlich müssten die Ermittlungsergebnisse der Experten abgewartet werden, sagt Branchenkenner Michael Brier, selbst Chef des Pfullendorfer Pyrotechnik-Unternehmens Brier Fireworks. Zudem kenne er die genauen Gegebenheiten bei Reifen Göggel in Gammertingen nicht. Aber: „Auch ich hätte keine Bedenken gehabt, in einem solchen Industriegebiet ein Feuerwerk zu zünden. Ich glaube kaum, dass der Pyrotechniker dort einen Fehler gemacht hat.“

Inferno in der Nacht: Kilometerweit sind die Flammen über dem Gewerbegebiet Herdleäcker in Gammertingen zu sehen. (Foto: Simon Adomat/Imago)

Als Außenstehender halte er das Feuerwerk als Brandursache demnach für eher unwahrscheinlich. „Ein Feuerwerk ist DIN-geprüft“, sagt Brier. „Es explodiert im Himmel und wenn die Bestandteile herunterfallen, müssen sie erloschen sein.“ Denkbar sei höchstens, dass glimmende Papierschnipsel zu Boden fallen.

„Diese lösen aber auch nur ein Feuer aus, wenn Trockenheit, Wind und ein brennbarer Stoff hinzukommen.“ Deshalb seien Wald und Wiesen unter den aktuellen Bedingungen für ein Feuerwerk absolut tabu. „Reifen hingegen sind nicht leicht entzündlich“, sagt Brier. „Damit ein Reifen brennt, ist sehr viel Energie nötig.“