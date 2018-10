Politisches Engagement kann auch klein anfangen

Vertreter des sozialen Dienstleistungsunternehmens Mariaberg, der Gammertinger Stadtverwaltung und aus der Kommunalpolitik haben beim Stadtteilforum am Montagabend die Bedeutung der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 diskutiert. Sie beantworteten Fragen, berichteten ehrlich von ihren eigenen Erfahrungen und riefen die rund 30 Zuhörer dazu auf, sich selbst politisch zu engagieren – jeweils im Rahmen der eigenen Möglichkeiten.

Welche besondere Rolle Mariaberg auch bei der Kommunalwahl spielt, machten Zahlen deutlich, die Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg vorstellte. Wie er berichtete, zählt der Stadtteil zurzeit 409 Einwohner. 264 von ihnen werden in allen Lebensbereichen von einem rechtlichen Betreuer vertreten – und können damit weder selbst wählen noch gewählt werden. Bleiben 145 Frauen und Männer, die sich für einen Sitz im Ortschafts- oder Gemeinderat bewerben können.

Petra Schmettow, Assistentin des Mariaberger Vorstands, hatte zu Beginn des Stadtteilforums erläutert, welche Aufgaben diese beiden Gremien übernehmen. Ohne sie, betonte Vorstand Rüdiger Böhm, hätte sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht so entwickeln können, wie es dann tatsächlich gelang.

Nur noch eine Ortschaftsrätin

„Themen, mit denen wir uns beschäftigen und die Mariaberg direkt betreffen, sind zum Beispiel das Verkehrsnetz, der Zustand der Straßen oder die Wasserversorgung“, sagte Heidelinde Adaszynski. Sie wohnt in Mariaberg, arbeitet dort, wurde für den Stadtteil in den Gemeinderat gewählt und sitzt außerdem im Ortschaftsrat.

Dort, so erfuhren die Zuhörer, vertritt sie den Stadtteil inzwischen allein. Zwei weitere Ortschaftsräte mussten das Gremium verlassen, weil sie während der laufenden Legislaturperiode aus Mariaberg weggezogen waren. Einer von ihnen ist Helmuth Dieth. Trotz seines Wegzugs berichtete er beim Stadtteilforum von seinen Erfahrungen. „Eigentlich habe ich für den Ortschaftsrat kandidiert, weil es kaum jemand anderes machen wollte“, sagte er. Dann aber habe sich dieses Ehrenamt als interessante Aufgabe erwiesen. „Mir war immer wichtig, dass die Interessen aus Mariaberg auch tatsächlich in die Kommunalpolitik eingebracht werden.“

Außerdem zu Wort kam Karl Götz, der 34 Jahre lang sowohl dem Ortschaftsrat als auch dem Gemeinderat angehörte. „In der Kommunalpolitik muss man Einfluss und Mitstreiter haben. Und man muss versuchen, den Ortsvorsteher von seinem Anliegen zu überzeugen“, sagte Götz. „Außerdem muss man Kontakt zu den Mitarbeitern von Mariaberg pflegen, Freizeit opfern und auch mal eine Niederlage einstecken können.“

So sehr sich alle Beteiligten eine möglichst lange Liste mit engagierten Bewerbern wünschen: Gleichzeitig unterstrichen sie, dass kommunalpolitischer Einsatz durchaus klein anfangen kann – etwa als Zuhörer in den Ortschafts- oder Gemeinderatssitzungen. „Dort bekommen Bürger immer die Gelegenheit, Fragen zu stellen“, berichtete Adelinde Adaszynski. Die Ortsvorsteher – im Fall von Bronnen und Mariaberg: Manfred Schaller – böten außerdem Sprechstunden an, ergänzte Holger Jerg. „Außerdem stehen die Gemeinderäte als Ansprechpartner zur Verfügung“, sagte Jerg. Diese könnten die Anliegen dann bei einer der nächsten Sitzungen vorbringen.