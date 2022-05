Pkw überschlägt sich

Auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Harthausen und Gammertingen hat am Donnerstag gegen 23.15 Uhr der 23-jährige Fahrer eines Renault in einer Linkskurve laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Renault geriet in der Folge von der Straße und überschlug sich, bevor er in einem angrenzenden Acker zum Stehen kam. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht, er konnte sich selbständig in ein Krankenhaus begeben. An dem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2300 Euro.