Piano-Duo spielt beim nächsten Schlosskonzert

Der Verein Gammertinger Schlosskonzerte hat einen weiteren Auftritt zu seinem 25-jährigen Jubiläum angekündigt. Das international gefragte Piano-Duo „Grau-Schumacher“, bestehend aus Andreas Grau und Götz Schumacher, spielt am Samstag, 17. November, ab 19 Uhr im Saal des Gammertinger Rathauses. Die Volksbank Hohenzollern-Balingen tritt als Sponsor für das Konzert auf.

Andreas Grau und Götz Schumacher, die erstmals vor 20 Jahren in Gammertingen auftraten, spielen folgende Werke: Franz Schubert: Trois Marches Militaires D733; Ludwig van Beethoven: Große Fuge in B-Dur op. 134; Franz Schubert: Allegro a-moll „Lebensstürme“ D947; Maurice Ravel: Ma mère l’Oye; Francis Poulenc: Sonate und Wolfgang Rihm: Mehrere kurze Walzer.

Die Zeitschrift „Fonoforum“ schreibt über die Musiker: „Mit diesen klanglich-sublimen wie hinreißend-fulminanten Einspielungen haben sich Andreas Grau und Götz Schumacher endgültig als das führende Klavierduo etabliert, das nur noch mit den legendären Gebrüdern Kontarsky verglichen werden kann – und in solchem Vergleich sogar noch die Interpretationskunst des Brüderpaares verblassen lässt.“

Internationales Renommé

Klug zusammengestellte Programme sind das Markenzeichen, mit dem sich Andreas Grau und Götz Schumacher als eines der international renommiertesten Klavierduos profiliert haben. Ihr Miteinander am Klavier lässt sie als künstlerische Seelenverwandte erscheinen. Mit ihrem weit reichenden Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten waren sie Gast bei diversen Festivals und Konzerthäusern, darunter in der Berliner und der Kölner Philharmonie, der Cité de la Musique in Paris, auf den Schwetzinger Festspielen, den Salzburger Festspielen, in der Tonhalle Zürich; und sie arbeiteten mit Dirigenten wie Michael Gielen, Lothar Zagrosek, Emanuel Krivine, Heinz Holliger, Kent Nagano, Bertrand de Billy, Andrej Boreyko, Georges Prêtre und Zubin Mehta zusammen. Musikalisch-literarische Veranstaltungen verbindet das Klavierduo mit Klaus Maria Brandauer.

Zu den jüngeren Projekten gehören Konzerte mit dem Deutschen Symphonie-Orchester, dem Konzerthausorchester Berlin, den Rundfunkorchestern des BR, WDR, HR, NDR und SWR, dem Bayerischen Staatsorchester München, dem Radiosymphonieorchester Wien und dem Orchestre Philharmonique de Radio France sowie Auftritte beim Musikfest Berlin, dem Klavierfestival Ruhr, dem Rheingau Musik Festival, dem Lucerne Festival, an der Wigmore Hall London, im Gewandhaus Leipzig, im Wiener Konzerthaus, am Mozarteum Salzburg und zuletzt im August 2018 in der Suntory Hall Tokio. Zahlreiche CD-Aufnahmen dokumentieren die Qualität des Duos. Zu diesem Konzerterlebnis lädt der Verein Gammertinger Schlosskonzerte ein. Karten sind sowohl im Vorverkauf, als auch an der Abendkasse erhältlich.