Pianist Wojciech Waleczek spielt in Gammertingen

Mit einem besonderen Klavierabend will der Verein Gammertinger Schlosskonzerte wieder in das Konzertleben einsteigen. Der polnische Pianist Wojciech Waleczek spielt dank der Unterstützung durch die Hohenzollerische Landesbank-Kreissparkasse am Samstag, 2. Oktober, um 19 Uhr im Saal des Rathauses Gammertingen. Das geht aus einer Pressemeldung hervor.

Der 1980 geborene Pianist spielt ein Europäisches Klavierrecital – 25 Klavierwerke aus 27 Ländern der Europäischen Union. Darunter sind Stücke von Mozart, Liszt, Paganini, Bach, Chopin und Field. Waleczek beendete im Jahr 2003 mit Auszeichnung die Karol Szymanowski Musikakademie in Katowice. Waleczek erhielt diverse Preise und Stipendien. Abgesehen von seiner Konzerttätigkeit arbeitet Waleczek auch als wissenschaftsdidaktischer Mitarbeiter an der Schlesischen Universität im Musikinstitut. Waleczek konzertierte in Europa, Japan, Kasachstan, Jordanien, Palästina, Iran, Irak, Algerien, Tunesien, Kanada, Argentinien und in den USA. Als Solist hat er mit vielen Orchestern im In- und Ausland sowie vielen Dirigenten zusammengearbeitet.

Karten zum Konzert sind im Vorverkauf bei der Papeterie Mey, Gammertingen, unter Telefon 07574/913 63 und an der Abendkasse erhältlich.