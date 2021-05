Pflegeheim bekommt Klangschalen

Der Förderverein des Altenpflegeheims St. Elisabeth hat dem städtischen Altenpflegeheim ein Set Klangschalen gespendet. Bei der Übergabe der Klangschalen bedauerten alle Anwesenden die durch die Corona-Pandemie vor über einem Jahr leider verursachte, fehlende enge Zusammenarbeit und die fehlenden Kontakte zwischen dem Förderverein und dem Altenpflegeheim. Umso mehr freute sich der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Herbert Winkler, den lange gehegten Wunsch von Pflegedienstleiterin Petra Karrenführ erfüllen zu können, jetzt Klangschalen im Bereich der Altenpflege einzusetzen. Denn nicht nur im Wellnessbereich, sondern auch in der Altenpflege können diese zur Entspannung dienen und zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen.

Die positive Wirkung von Klangschalen auf Körper und Seele liegt dem Prinzip der Resonanz zugrunde. Beim Anschlagen von Klangschalen mit einem Schlägel werden unterschiedliche Klänge, Töne, Vibrationen sowie Schwingungen erzeugt, die der Mensch hören und spüren kann. Es kommt somit zur Wechselwirkung zwischen der Klangschale und dem Organismus. Beim Anschlagen einer Klangschale auf dem menschlichen Körper werden die erzeugten Schwingungen und harmonischen Klänge direkt in den Körper weitergeleitet und breiten sich dort aus. Dies sorgt für Entspannung und ein wohltuendes Gefühl – auch in der Seele. „Insbesondere in der Tagespflege, aber auch im stationären Bereich, können wir nun den Seniorinnen und Senioren mit Aromadüften und wohltuenden Klängen eine Zeit lang eine Atmosphäre anbieten, die gerade jetzt in dieser angespannten, durch viele Entbehrungen geprägten Pandemie-Zeit als eine wohltuende Abwechslung wahrgenommen werden kann“, sagte Karrenführ bei der Übergabe.

Heimleiter Heinrich Dietmann verband den Dank an Herbert Winkler und Kurt Schäfer für das willkommene Geschenk und für die treue Verbundenheit mit der Hoffnung, zusammen mit dem Förderverein bald wieder zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner in St. Elisabeth Veranstaltungen durchführen zu können.