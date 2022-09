Pflanzaktion mit „Natur nah dran“ in Gammertingen

Dietmar Neubrand, Mitarbeiter der Stadt Riedlingen und Ortschaftsrat Walter Butscher aus Daugendorf, sowie sieben weitere „Natur nah dran“-Kommunen haben im September mehrere Flächen in Gammertingen mit Wildpflanzen bestückt. Damit starte die Bepflanzung von kommunalen Flächen, die Daugendorf im Rahmen des NABU-Förderprojektes „Natur nah dran“ zu wertvollen Lebensräumen für Pelzbienen, Schwalbenschwänze und Stieglitze umgestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmenden aus Daugendorf erhielten bei der Gelegenheit praxisnahe Tipps, die sie in den kommenden Wochen auf den Flächen der Gemeinde Daugendorf umsetzen werden. Insgesamt gestalten der Bauhof und die Bevölkerung aus Daugendorf acht öffentliche Grünflächen um.

Nähere Informationen und die Umsetzung des Projektes werden in einer Bürgerversammlung am 13. Oktober um 19.30 Uhr im Probeheim des Musikvereins Daugendorf durch den Ortschaftsrat Daugendorf vorgestellt. Dazu lädt die Stadt Riedlingen ein.

„Wir können es kaum erwarten, dass hier in Daugendorf die mit ‚Natur nah dran‘ angelegten Wildblumen und Stauden in ein paar Monaten anfangen zu blühen“, freute sich NABU-Projektleiter Martin Klatt. „Die Bevölkerung darf sich auf mehr lebendige Natur mitten im Ort freuen. Schließlich profitieren nicht nur Bienen und Schmetterlinge – die naturnahen Flächen laden auch Kinder, Erwachsene und Senioren zum Verweilen, Staunen und Erleben ein.“ Doch vorerst hieße es: Geduld bewahren. Denn naturnahe Flächen benötigten etwas mehr Zeit, um sich zu entwickeln, seien dafür aber nachhaltige kleine Biotope für viele Jahre.

Unter praktischer Anleitung des Naturgartenplaners Reinhard Witt lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Besonderheiten bei der Anlage von Wildblumenwiesen kennen und erhielten Tipps zum Setzen von Wildpflanzen. Witt erläuterte auch, wie wichtig die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds sei. Dieser sollte für das Gedeihen der Wildpflanzen möglichst mager sein und keine Samen oder Wurzelstücke weniger erwünschter Pflanzen enthalten, weshalb auch Schotter und sauberer Kompost eingearbeitet wurden.

Kommunen, die wie Daugendorf Flächen mit Wildpflanzen anlegen, würden sich damit auch besser auf den Klimawandel vorbereiten, heißt es in der Pressemitteilung. NABU-Projektleiter Martin Klatt berichtet von den Erfahrungen, die „Natur nah dran“-Kommunen im zurückliegenden Hitzesommer gesammelt haben: „Dort hat sich gezeigt, dass die naturnahen Flächen deutlich besser mit wochenlanger Hitze und Trockenheit klarkamen, als zum Beispiel Rasenflächen. Und das oft sogar ganz ohne Gießen, was den Bauhöfen Zeit und Geld spart. Wildblumen und -stauden haben nämlich häufig deutlich längere Wurzeln, mit denen sie auch tiefer liegende Wasserschichten noch erreichen. ‚Natur nah dran‘-Flächen reparieren sich außerdem gewissermaßen selbst. Denn hier wachsen viele verschiedene Pflanzenarten. Selbst wenn einige davon hitzebedingt ausfallen, füllen andere die entstandenen Lücken.“

Daugendorf ist eine von 15 Städten und Gemeinden, die sich für 2022 erfolgreich um eine Teilnahme an „Natur nah dran“ beworben hatten. In der Fördersumme sind unter anderem Workshops für kommunale Bedienstete enthalten. Die Umgestaltung der Flächen in Daugendorf ist Teil eines solchen Trainings. Außer Daugendorf und Gastgeber Gammertingen waren auch die Projektkommunen Freiamt, Hohentengen, Riegel am Kaiserstuhl, Sinzheim und Stockach vertreten. Acht weitere Kommunen trafen sich am Vortag in Steinheim am Albuch zur gleichen Schulung.

Das NABU-Projekt „Natur nah dran 2.0“ wird gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Ziel ist es, Städte und Gemeinden mit Rat und Tat dabei zu unterstützen, Grünflächen im Sinne der Biodiversität umzugestalten. Von 2022 bis 2027 werden jährlich 15 Städte und Gemeinden gefördert. In der ersten Projektstaffel wandelten von 2016 bis 2021 bereits 61 Kommunen über 230 000 Quadratmeter naturnah um.