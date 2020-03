Die öffentliche Auszählung der Stimmen beginnt am Sonntag, 22. März, um 14.30 Uhr im Fidelishaus in Gammertingen. „Unser Ziel ist es, bis 17 Uhr im Pfarrbüro das Ergebnis bekannt geben zu können“, sagt die Wahlausschussvorsitzende Jutta Lieb. Am Tag darauf werden die Ergebnisse auch auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Gammertingen-Trochtelfingen zu finden sein: www.kath-gammertingen-trochtelfingen.de